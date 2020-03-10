Музыка

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургLittle Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

Напомним, что в этом году конкурс состоится в Роттердаме в Нидерландах.
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Little Big представит песню для «Евровидения» в программе «Вечерний Ургант» 12 марта

Чита.Ру10 марта в 19:16

Группа Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

ТАСС10 марта в 07:07

Little Big исполнит песню для «Евровидения» в «Вечернем Урганте»

ToDay News Ufa10 марта в 00:26

Little Big представит песню для Евровидения 12 марта

Телеканал 360°10 марта в 08:05

Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения

РИА Новости10 марта в 04:29

Премьера песни Little Big для «Евровидения» откладывается

Peterburg2.ru10 марта в 02:53

Little Big представят песню для «Евровидения» 12 марта

Российская газета10 марта в 08:06
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