Группа Little Big 12 марта представит песню для "Евровидения" на Первом канале в эфире программы "Вечерний Ургант".

Little Big представит песню для «Евровидения» в эфире Первого канала

Общество В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.

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Происшествия Крупное ДТП затормозило движение на Октябрьской набережной Петербурга Крупное ДТП с участием нескольких автомобилей стало причиной большой пробки, образовавшейся днем 10 марта на Октябрьской набережной в Невском районе на востоке Санкт-Петербурга.

Футбол В УЕФА ответили на сообщение о возможности переноса Евро-2020 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не намерен переносить сроки начала чемпионата Европы по футболу, сообщили РБК в пресс-службе УЕФА Ранее итальянское издание Tuttosport сообщило, что чемпионат хотят отодвинуть на более поздний срок, чтобы успеть доиграть приостановленные из-за коронавируса национальные первенства.

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Общество Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.

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