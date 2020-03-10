Музыка
Газета.RuLittle Big представит песню для «Евровидения» в эфире Первого канала
Группа Little Big 12 марта представит песню для "Евровидения" на Первом канале в эфире программы "Вечерний Ургант".
Читать в источнике
Оценить81
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Комментарии
Культура
Apple сняла пятичасовой фильм об Эрмитаже
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Политика
Путин не поддержал предложение о досрочных выборах в Госдуму
Российский лидер Владимир Путин не одобрил идею о проведении досрочных выборов в Государственную думу.
Армия и оружие
США пригрозили России санкциями в случае нового обострения в Идлибе
Ранее Эрдоган пригрозил в одностороннем порядке очистить провинцию Идлиб от сирийской армии, если Дамаск не будет соблюдать соглашение о прекращении огня.
Политика
Александр Юрчик освобожден от должности замминистра транспорта РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Юрчика от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе.
Политика
Путин рассказал о «пляшущих» ценах на нефть
Цены на нефть пляшут, однако период дестабилизации Россия пройдет достойно.
Футбол
Кокорин опроверг слова о том, что не хочет возвращаться в «Зенит»
Форвард "Сочи" Александр Кокорин опроверг слова о том, что не хочет возвращаться в петербургский "Зенит".
Наука
Стало известно, на какой день проявляется коронавирус после заражения
Ученые доказали, что карантин в две недели эффективен. Стало известно, на какой день проявляется коронавирус после заражения.
Финансы
ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке
Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Общество
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
Экономика
Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Глава Минэрго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на бензин в стране не взлетят вслед за резким падением стоимости нефти.
Происшествия
16-летняя дочь футболиста Малафеева попалась на продаже наркотиков
Ксения, 16-летняя дочь футболиста от первого брака с Мариной Малафеевой, погибшей в аварии в 2011 году, не живет с отцом по собственной инициативе — Вячеслав разрешил ей поселиться отдельно, в другой квартире.
Политика
Прокурор по делу MH17 назвал сроки окончания расследования
Расследование дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в июле 2014 года почти закончено, материалы будут переданы в суд к досудебным слушаниям дела в июне, сообщил голландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания, проходящего во вторник в Нидерландах.
Футбол
Почеттино может возглавить мадридский «Реал»
Экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино претендует на пост главного тренера мадридского "Реала".
Шоу-бизнес
Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции
Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.
Происшествия
Крупное ДТП затормозило движение на Октябрьской набережной Петербурга
Крупное ДТП с участием нескольких автомобилей стало причиной большой пробки, образовавшейся днем 10 марта на Октябрьской набережной в Невском районе на востоке Санкт-Петербурга.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Футбол
В УЕФА ответили на сообщение о возможности переноса Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не намерен переносить сроки начала чемпионата Европы по футболу, сообщили РБК в пресс-службе УЕФА Ранее итальянское издание Tuttosport сообщило, что чемпионат хотят отодвинуть на более поздний срок, чтобы успеть доиграть приостановленные из-за коронавируса национальные первенства.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков.
Общество
Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, процитировав писателя Александра Солженицына.
Происшествия
Суд отправил в психбольницу захватившего в заложники семью москвича
Суд отправил на принудительное лечение в психбольницу 60-летнего жителя Москвы, захватившего заложников в квартире на востоке города в 2018 году.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Авто
В Сети появились фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
В интернете появились первые фотографии обновленной версии популярного внедорожника Ford Bronco Sport.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Политика
Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
Экономика
Песков заявил о запасе прочности российской экономики
«Хочу напомнить неоднократное заявление президента: на фоне вот этой турбулентности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы сдемпфировать эту временную нестабильность», — сказал Песков.
Общество
ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна
Здоровье