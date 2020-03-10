Музыка

Газета.RuГазета.RuLittle Big представит песню для «Евровидения» в эфире Первого канала

Группа Little Big 12 марта представит песню для "Евровидения" на Первом канале в эфире программы "Вечерний Ургант".
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Группа Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

ТАСС07:07

Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

РЕН ТВ07:23

Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения

РИА Новости04:29

Little Big представят песню для «Евровидения» 12 марта

Российская газета08:06

Little Big представит песню для Евровидения 12 марта

Телеканал 360°08:05

Названа дата премьеры песни Little Big для «Евровидения»

Рамблер08:10

Группа Little Big отложила презентацию песни для конкурса «Евровидение»

Дни2402:21
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