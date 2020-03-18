Коронавирус

REGNUMREGNUMLittle Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом. Комментарий об этом опубликован на странице коллектива в Instagram.
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с чего всё началось
Музыканты в среду, 18 марта, написали на официальной странице группы в Instagram
, что это решение является единственно правильным в сложившейся ситуации.
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