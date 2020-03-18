Коронавирус
REGNUMLittle Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом. Комментарий об этом опубликован на странице коллектива в Instagram.
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с чего всё началось
Музыканты в среду, 18 марта, написали на официальной странице группы в Instagram, что это решение является единственно правильным в сложившейся ситуации.Известия13:22
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Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
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Отмечается, что число смертей выросло до двух. Об этом сообщил Минздрав Украины на странице в соцсетях.
Футбол
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Энергетика
Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне
Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова
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Девушка Роналду нарушила карантин, тифози «Ювентуса» возмущены
Политика
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Здоровье
Украина решила увеличить доплаты медикам и установить уголовную ответственность нарушителям карантина
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США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира
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Появилось фото новой формы «Ливерпуля» бирюзового цвета
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Общество
Аэрофлот отменил до 30 апреля ряд авиарейсов в США, Португалию и ОАЭ
Москва, 18 марта 2020, 23:45 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» на срок до 30 апреля прекращает ряд регулярных воздушных маршрутов в США, ОАЭ и Португалию, сообщает 18 марта пресс-служба компании.
Технологии
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.