с чего всё началось

Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом. Комментарий об этом опубликован на странице коллектива в Instagram.

Финансы Курс доллара превысил 78 рублей Курс евро растет на 3,45%, до 85,76 рубля. На старте торгов доллар превысил отметку в 79 рублей, обновив максимумы с февраля 2016 года.

Политика Путин назвал смешными попытки поставить под сомнение выбор крымчан Президент РФ Владимир Путин считает нелепыми и смешными попытки поставить под сомнение выбор жителей Крыма в пользу воссоединения с Россией.

Энергетика Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.

Общество Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.

Политика Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности "В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.

Общество Российский математик стал лауреатом премии Абеля Премия Абеля за 2020 год, которую вручают выдающимся математикам мира, досталась двум ученым — Григорию Маргулису и Гилелю Фюрстенбергу, решили учредители норвежского фонда 18 марта, сообщает официальный сайт организации.

Общество Названо число новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.

Происшествия Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава Мужчина, который пришел на разбирательство в судебный участок Первоуральского городского суда, убил потерпевшую по делу в его отношении и ранил судебного пристава.

Общество Китайская компания отказалась покупать нефть у «Роснефти» Сингапурская компания Sinochem International Oil, трейдинговое подразделение китайской нефтеперерабатывающей госкомпании Sinochem Group, в тендерной документации на закупку нефти в мае-июне указалf, что «Роснефть» или ее «дочки» не могут участвовать в тендере, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.

Политика Путин отменил экзамен по русскому для украинцев и белорусов Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, претендующих на вступление в гражданство РФ.

Футбол Невилл и Гиггз предоставят отели для нужд медицинских работников Бывшие футболисты "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл и Райан Гиггз предоставят в бесплатное пользование сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании (HNS) два своих отеля в Манчестере.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье Украина решила увеличить доплаты медикам и установить уголовную ответственность нарушителям карантина Парламентарии решили ввести административную и уголовную отвественность за нарушение правил обсервации и умышленное заражение других коронавирусом: нарушителям, чьи действия повлекли за собой гибель людей, грозит лишение свободы сроком до 8 лет.