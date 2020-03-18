Коронавирус

REGNUMREGNUMLittle Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом. Комментарий об этом опубликован на странице коллектива в Instagram.
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с чего всё началось
"Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации", - написали музыканты в среду на странице группы в Instagram
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ТАСС12:58

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Little Big поддержали отмену «Евровидения»

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Как в России встретили новость об отмене Евровидения

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Расстраиваться из-за отмены «Евровидения» не стоит. «Пухляш» и сorUNOvirus все равно победили

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Группа Little Big считает отмену «Евровидения» правильным решением

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Критик рассказал о будущем Little Big после отмены Евровидения

РИА Новости19:28

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Газета.Ru13:08

Группа Little Big поддержала отмену Евровидения из-за коронавируса

News.ru12:44
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Общество

Хуснуллин: продукцию для торговых сетей завозят круглосуточно

Правительство России дало возможность круглосуточно завозить в города продукцию для торговых сетей, чтобы избежать недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом, проблем или скопления транспорта на дорогах в связи с этим нет, магазины работают в обычном, хотя и чуть более напряженном режиме, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.
РИА Новости 20:07
Здоровье

Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.
РИА Новости 20:41
Шоу-бизнес

Бритни Спирс отреагировала на критику в соцсети

Певицу просят разнообразить контент Американская поп-дива Бритни Спирс раскритиковала подписчиков, которые оставляли негативные комментарии под ее свежими постами на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 09:37
Экономика

Европейский центробанк собирается выкупить ценные бумаги на €750 млрд

Европейский центральный банк объявил о программе выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро.
РИА Новости 19:23
Армия и оружие

Террористы ПНС применяют против ЛНА крупнокалиберную артиллерию

17 марта боевики "правительства" Файеза Сарраджа попытались атаковать позиции Ливийской национальной армии (ЛНА), однако военные успешно отразили атаку, сообщает ФАН.
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ТАСС 02:59
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Глава РПЛ заявил о необходимости доиграть чемпионат России

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NewInform 19:12
Спорт

Nightdive Studios работает над ремастером боевика Shadow Man

В 1999 году студия Acclaim выпустила на Nintendo 64, PlayStation, Dreamcast и PC приключенческий боевик от третьего лица Shadow Man.
Игромания.ру 15:02
Общество

В США коронавирусом заразился первый конгрессмен

Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 20:31
Политика

Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
РБК 14:08
Космос

Коронавирус не мог прилететь к нам из космоса

Нет, новый коронавирус не пришел из космоса.
V-kosmose.com 00:44
Наука

Эксперты оценили версию американского происхождения коронавируса

Коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаруживаются признаки вмешательства человека, кроме того, создать подобный вирус и заразить им отдельно взятую группу населения технически малореализуемо, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости 21:16
Шоу-бизнес

Нетребко показала опустевшие из-за коронавируса улицы Вены

Известная оперная певица Анна Нетребко показала фанатам свою прогулку по безлюдным улицам Вены, опустевшим из-за особого режима, который ввели в связи с пандемией коронавируса.
ФАН 12:21
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
ТАСС 13:23
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:51
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Путин призвал не закупать продукты впрок

BFM.ru вчера в 08:18
Общество

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за пандемии

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в Иркутской области ввели режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба региона.
АиФ Иркутск 21:00
Футбол

Ибрагимович: если вирус не идёт к Златану, Златан идёт к вирусу

Чемпионат 10:56
Экономика

Аналитик США предупредил о риске разорения американских инвесткомпаний

Происходящее на фондовом рынке из-за коронавируса может стать предвестником серьезного кризиса и массовых банкротств инвестиционных институтов, рассказал РИА Новости управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.
ПРАЙМ 17:46
Общество

В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом

Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 08:21
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 20.43 мск до $24,96 за баррель.
Ведомости 13:46
Общество

Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса

Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 18:35
Общество

Ротенберг получил звание Героя Труда за строительство Крымского моста

Звание предприниматель получил «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста», говорится в документе.
РБК 16 марта в 11:33
Общество

США приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира

Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за ситуации с новым коронавирусом.
ТАСС 16:11
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Общество

Нью-йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта

Нью-йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
Ведомости 18:42
Политика

Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Lenta.ru 05:30
Общество

В Германии резко выросло число зараженных коронавирусом

В Германии число зараженных коронавирусом увеличилось на 36 процентов за день.
Lenta.ru 20:49
Экономика

«Северный поток – 2» получил €712 млн от австрийской OMV

Австрийская нефтегазовая компания OMV выделила 712 миллионов евро для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает пресс-служба компании.
ФАН 15:41
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