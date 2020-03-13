Музыка
REGNUMLittle Big рассказали о своей песне для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
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