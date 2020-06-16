Музыка
ВладТаймLittle Big пользователи обвинили в плагиате The Black Eyed Peas
Сразу 3 хита коллектива сравнивают с треками американской группы. В сети появился ролик, в котором пользователи обвинили в плагиате известную российскую группу Little Big. Девушка поочередно сравнила песни российского коллектива с хитами американской группы The Black Eyed Peas.
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Происшествия
Пострадавших во время стрельбы в Москве полицейских наградят
Руководство МВД приняло решение о награждении сотрудников ДПС, которые пострадали во время перестрелки в Москве, на Ленинском проспекте.
Комсомольская правда 12:00
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Происшествия
Двое мужчин напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге
Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник задержан, второй скрылся.
ТАСС 12:45
Авто
Всего 2% мощности автомобиля забирает кондиционер
Новые автомобили 13 июня в 12:53
Наука
Стало известно, почему некоторые люди едят много и не набирают вес
Ученые выяснили, почему некоторые люди питаются много, а лишний вес им набрать не удается, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:40
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Общество
Роструд: Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
Россияне, которым придется выйти на работу в День всенародного голосования 1 июля, получат двойную заработную плату.
Актуальные Новости вчера в 23:00
Общество
Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене
Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:54
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента в «Ново-Огарево» поставили туннель для дезинфекции. Об этом сообщается на сайте правительства Пензенской области.
РБК 14:11
Политика
В Йемене похитили напечатанные в России банкноты на $255 млн
В Йемене боевики, представляющие «Южный переходный совет», напали на правительственный конвой и захватили отпечатанные в России банкноты.
РБК 07:23
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия 13:59
Происшествия
Петербург из-за ливня вновь «ушел под воду»
Санкт-Петербург, 16 июня 2020, 19:51 — REGNUM Многие улицы Петербурга вечером 16 июня подтопило из-за ливня.
REGNUM 12:51
Политика
В Чехии отреагировали на высылку дипломатов из России
МИД Чехии считает решенной проблему в отношениях с Россией, возникшей после высылки из страны сотрудников российского посольства в Праге.
Rambler News Service вчера в 07:20
Происшествия
Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия 04:48
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Общество
Собянин заявил о скором открытии ресторанов и кафе в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве позволит, исходя из динамики заболеваемости, утвердить открытие на следующей неделе кафе и ресторанов.
Известия 11:57
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru 12:43
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
Здоровье
Реаниматолог рассказал, как не пропустить обострение коронавируса дома
Об особенностях лечения коронавируса в домашних условиях рассказал Вячеслав Афончиков, руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.
Волгоградская правда 10:52
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Шоу-бизнес
Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
Происшествия
В Красноярске задержали бабушку, избившую в лифте внучку
Сотрудники Следственного комитета Красноярска задержали 53-летнюю женщину, которая ранее избила шестилетнюю внучку в лифте в одном из домов на улице Вильского.
Pravda.Ru 06:23
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34