Музыка

ВладТаймВладТаймLittle Big пользователи обвинили в плагиате The Black Eyed Peas

Сразу 3 хита коллектива сравнивают с треками американской группы. В сети появился ролик, в котором пользователи обвинили в плагиате известную российскую группу Little Big. Девушка поочередно сравнила песни российского коллектива с хитами американской группы The Black Eyed Peas.
Читать в источнике
Комментировать184

Подробнее о событии

Композитор Нотман нашел плагиат у Little Big и посоветовал быть оригинальнее

ФАН13:37

Little Big отказались комментировать обвинения в плагиате

News.ru06:09

Группу Little Big обвинили в плагиате

Вести.Ru07:25

PR-менеджер Little Big отказался комментировать публикации о плагиате

Телеканал 360°06:52

Интернет-пользователи обвинили Little Big в плагиате

РБК10:04

Группа Little Big не комментирует ситуацию с обвинениями в плагиате

РИА Новости05:31

Группу Little Big обвинили в плагиате

StarHit.ruвчера в 14:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Происшествия

Пострадавших во время стрельбы в Москве полицейских наградят

Руководство МВД приняло решение о награждении сотрудников ДПС, которые пострадали во время перестрелки в Москве, на Ленинском проспекте.
Комсомольская правда 12:00
40
Общество

В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
4K
Происшествия

Двое мужчин напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге

Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник задержан, второй скрылся.
ТАСС 12:45
42
Авто

Всего 2% мощности автомобиля забирает кондиционер

Новые автомобили 13 июня в 12:53
163
Наука

Стало известно, почему некоторые люди едят много и не набирают вес

Ученые выяснили, почему некоторые люди питаются много, а лишний вес им набрать не удается, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:40
24
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после столкновения самолётов в Пулково

78.ru 11:40
4
Армия и оружие

Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
86
Общество

Роструд: Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

Россияне, которым придется выйти на работу в День всенародного голосования 1 июля, получат двойную заработную плату.
Актуальные Новости вчера в 23:00
2,2K
Общество

Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене

Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:54
1,3K
Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента в «Ново-Огарево» поставили туннель для дезинфекции. Об этом сообщается на сайте правительства Пензенской области.
РБК 14:11
270
Политика

В Йемене похитили напечатанные в России банкноты на $255 млн

В Йемене боевики, представляющие «Южный переходный совет», напали на правительственный конвой и захватили отпечатанные в России банкноты.
РБК 07:23
5
Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

iReactor 05:15
56
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
120
Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
274
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
700
Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия 13:59
230
Происшествия

Петербург из-за ливня вновь «ушел под воду»

Санкт-Петербург, 16 июня 2020, 19:51 — REGNUM Многие улицы Петербурга вечером 16 июня подтопило из-за ливня.
REGNUM 12:51
15
Политика

В Чехии отреагировали на высылку дипломатов из России

МИД Чехии считает решенной проблему в отношениях с Россией, возникшей после высылки из страны сотрудников российского посольства в Праге.
Rambler News Service вчера в 07:20
1,2K
Происшествия

Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия 04:48
362
Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
44
Общество

Собянин заявил о скором открытии ресторанов и кафе в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве позволит, исходя из динамики заболеваемости, утвердить открытие на следующей неделе кафе и ресторанов.
Известия 11:57
7
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
2,4K
Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru 12:43
876
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
1,4K
Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия вчера в 19:50
1
Здоровье

Реаниматолог рассказал, как не пропустить обострение коронавируса дома

Об особенностях лечения коронавируса в домашних условиях рассказал Вячеслав Афончиков, руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.
Волгоградская правда 10:52
8
Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
21
Шоу-бизнес

Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым

На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
557
Происшествия

В Красноярске задержали бабушку, избившую в лифте внучку

Сотрудники Следственного комитета Красноярска задержали 53-летнюю женщину, которая ранее избила шестилетнюю внучку в лифте в одном из домов на улице Вильского.
Pravda.Ru 06:23
543
Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
577
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Little Big
Российский музыкальный коллектив
Российская панк-поп-рэйв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Коллектив должен был представлять Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» с песней «UNO».
В НовостяхВ поиске Яндекса
The Black Eyed Peas
Американский музыкальный коллектив
Американская хип-хоп-группа, состоящая из рэперов will.i.am, apl.de.ap и Taboo. Изначально группа работала в жанре альтернативный хип-хоп, впоследствии их звучание изменилось на поп и данс-поп. Хотя группа была основана в Лос-Анджелесе в 1995 году, только с выходом в 2003 году третьего альбома, Elephunk, они добились рекордно высоких продаж. С тех пор было продано около 76 миллионов записей, что делает их одной из самых продаваемых групп всех времён. По состоянию на 2011 год, согласно Nielsen SoundScan, The Black Eyed Peas были второй самой продаваемой группой/исполнителем всех времён по загруженным композициям, имея свыше 42 миллионов продаж.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное