Главный концерт Евровидения-2020 «Europe Shine A Light» состоится 16 мая. Его можно посмотреть на «Первом канале» и странице конкурса на YouTube (18+).

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