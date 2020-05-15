Музыка

TverlifeTverlifeLittle Big выступит онлайн на Евровидении 16 мая

Главный концерт Евровидения-2020 «Europe Shine A Light» состоится 16 мая. Его можно посмотреть на «Первом канале» и странице конкурса на YouTube (18+).
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Подробнее о событии

Little Big выступили на специальном шоу «Евровидения». «Пухляша» не показали

Фонтанка.Ру17:42

О солистке группы «Little Big» рассказали одноклассники и друзья

Московский Комсомолец15:08

Песне группы Little Big прогнозируют успех в финале онлайн-шоу «Евровидение»

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 06:09

«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»

Газета.Ru07:40

В новой версии: Little Big приготовили сюрприз для Евровидения

Царьград00:33

Группа «Little Big» не будет выступать в онлайн-концерте «Евровидения»

Нижегородская Правдавчера в 08:18

Трансляция «специального» Евровидения-2020 началась

Life.ru15:01
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Комментарии

Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Путешествия

В России начали аннулировать июньские туры за границу

Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
736
Происшествия

В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины

Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Общество

Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок

Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России.
РИА Новости 12:34
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Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru 08:54
2
Здоровье

В Армавир направили краевую комиссию для проверки выплат медикам

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в Армавир была направлена комиссия министерства здравоохранения Краснодарского края, которая проверит, как медработникам начислялись выделенные для них деньги.
Кубань 24 04:46
11
Происшествия

Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета

Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
2
Общество

В Ленобласти ограничена работа торговых центров

«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
RT на русском 18:45
1
Общество

Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов

Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru вчера в 13:08
28
Политика

Глава МВД Франции выразил недовольство решением Италии открыть границы

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил о необходимости координировать на уровне ЕС открытие внутренних границ в Шенгенском пространстве, ограничения на которых были введены из-за пандемии COVID-19.
Интерфакс 14:26
Армия и оружие

В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ»

В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Абдуллу Цумада.
Комсомольская правда 16:57
Политика

Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу «ядерной зимы»

Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за ее предложение разместить ядерное оружие и напомнил об угрозе ядерной зимы.
РИА Новости вчера в 19:23
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Авто

Новый Logan будет трехмоторным и лишится сцепления

Седан Dacia Logan нового поколения получит гибридную силовую установку E-Tech.
Тарантас Ньюс 13:04
2
Здоровье

В Чечне более 50 медиков заразились коронавирусом

Более 50 медицинских работников в Чечне болеют коронавирусной инфекцией, одна медработница умерла, она была беременна, сообщил журналистам министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.
РИА Новости 14:14
4
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
5K
Общество

Скачок заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Приморье

Число пациентов с подтверждённым COVID-19 увеличилось в Приморском крае на 87 человек за сутки.
News.ru 00:58
34
Здоровье

Симоньян сравнила здравоохранение России и США

Sport24.ru вчера в 04:05
3,1K
Общество

В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

Коммерсантъ 16:08
356
Политика

Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор

Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов.
Lenta.ru 16:41
55
Игры

Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи игры GTA V

Популярная игра студии Rockstar – Grand Theft Auto V – временно стала бесплатной в онлайн-магазине Epic Games Store.
Rambler News Service 14 мая в 14:19
879
Общество

Минобрнауки отреагировало на письмо студентов МГУ о домогательствах

REGNUM вчера в 15:29
1,1K
Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 16:24
166
Общество

«Укртранснафта» ликвидировала врезку в нефтепровод «Дружба»

Невские Новости 16:30
3
Политика

Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар

Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар.
РБК 18:48
41
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
359
Здоровье

Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем

Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
71
Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
5,4K
Политика

Названы области, которые могут выйти из состава Украины

Уже в скором времени Украина может лишиться нескольких областей, которые полны решимости получить независимость, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 03:45
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Политика

Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа

Президент Украины Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране санкциями против российских культурных и научных учреждений, считает сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости 16:39
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Российский музыкальный коллектив
Российская панк-поп-рэйв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Коллектив должен был представлять Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» с песней «UNO».
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