Музыка
TverlifeLittle Big выступит онлайн на Евровидении 16 мая
Главный концерт Евровидения-2020 «Europe Shine A Light» состоится 16 мая. Его можно посмотреть на «Первом канале» и странице конкурса на YouTube (18+).
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Песне группы Little Big прогнозируют успех в финале онлайн-шоу «Евровидение»
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Группа «Little Big» не будет выступать в онлайн-концерте «Евровидения»
Нижегородская Правдавчера в 08:18
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В России начали аннулировать июньские туры за границу
Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
Происшествия
В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины
Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
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Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок
Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России.
РИА Новости 12:34
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Газета.Ru 08:54
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Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета
Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
Общество
В Ленобласти ограничена работа торговых центров
«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
RT на русском 18:45
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
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Газета.Ru вчера в 13:08
Политика
Глава МВД Франции выразил недовольство решением Италии открыть границы
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил о необходимости координировать на уровне ЕС открытие внутренних границ в Шенгенском пространстве, ограничения на которых были введены из-за пандемии COVID-19.
Интерфакс 14:26
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В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ»
В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Абдуллу Цумада.
Комсомольская правда 16:57
Политика
Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу «ядерной зимы»
Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за ее предложение разместить ядерное оружие и напомнил об угрозе ядерной зимы.
РИА Новости вчера в 19:23
Авто
Новый Logan будет трехмоторным и лишится сцепления
Седан Dacia Logan нового поколения получит гибридную силовую установку E-Tech.
Тарантас Ньюс 13:04
Здоровье
В Чечне более 50 медиков заразились коронавирусом
Более 50 медицинских работников в Чечне болеют коронавирусной инфекцией, одна медработница умерла, она была беременна, сообщил журналистам министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.
РИА Новости 14:14
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
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Скачок заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Приморье
Число пациентов с подтверждённым COVID-19 увеличилось в Приморском крае на 87 человек за сутки.
News.ru 00:58
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Симоньян сравнила здравоохранение России и США
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Коммерсантъ 16:08
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Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор
Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов.
Lenta.ru 16:41
Игры
Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи игры GTA V
Популярная игра студии Rockstar – Grand Theft Auto V – временно стала бесплатной в онлайн-магазине Epic Games Store.
Rambler News Service 14 мая в 14:19
Общество
Минобрнауки отреагировало на письмо студентов МГУ о домогательствах
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Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
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«Укртранснафта» ликвидировала врезку в нефтепровод «Дружба»
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Политика
Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар
Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар.
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В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
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Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
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Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
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Названы области, которые могут выйти из состава Украины
Уже в скором времени Украина может лишиться нескольких областей, которые полны решимости получить независимость, сообщает ИА DEITA.
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Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа
Президент Украины Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране санкциями против российских культурных и научных учреждений, считает сенатор Алексей Пушков.
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