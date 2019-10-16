Политика

Радио Голос БалтииРадио Голос БалтииЛитва и Россия обменяются осужденными шпионами

В Вильнюсе информированный источник Радио Голос Балтии сообщил, что Россия и Литва обменяются осужденными за шпионаж. Со стороны Литвы передадут осужденного два года назад российского гражданина Николая Филипченко.
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Россия и Литва договорились об обмене шпионами

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