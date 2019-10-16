В Вильнюсе информированный источник Радио Голос Балтии сообщил, что Россия и Литва обменяются осужденными за шпионаж. Со стороны Литвы передадут осужденного два года назад российского гражданина Николая Филипченко.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

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Общество На Новодевичьем кладбище открыли памятник Хворостовскому Хворостовскому 16 октября могло бы исполниться 57 лет. Инициаторами установки памятника стали родители артиста, они же и открыли монумент.

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