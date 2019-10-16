Политика
Радио Голос БалтииЛитва и Россия обменяются осужденными шпионами
В Вильнюсе информированный источник Радио Голос Балтии сообщил, что Россия и Литва обменяются осужденными за шпионаж. Со стороны Литвы передадут осужденного два года назад российского гражданина Николая Филипченко.
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Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Музыка
Украина не допустит к «Евровидению-2020» выступающих в России артистов
Украинские артисты, которые после 2014 года выступали на территории России и Крыма, не будут допущены к участию в международном конкурсе «Евровидение-2020».
Футбол
Sky Sports: Погба и де Хеа пропустят матч с «Ливерпулем»
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа и полузащитник Поль Погба пропустят матч 10-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
Космос
Инженер NASA предложил проект двигателя для межзвёздных полётов
В NASA был предложен проект двигателя, который позволит совершать межзвёздные полёты без потребления жидкого топлива.
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
Политика
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Кино
Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма
Шоу-бизнес
Актриса шоу «Кухня» раскритиковала памятник на могиле Марьянова
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на священную гору
Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил символическую поездку на белом коне на священную гору корейцев Пэктусан, об этом 16 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАГ).
Наука
Для чего урчат кошки и 5 других загадок природы и космоса
Шоу-бизнес
В сети появилось фото измененного «пластикой» лица Веры Алентовой
Пользователи сети обсуждают перемены в лице знаменитой актрисы Веры Алентовой, запечатленные крупным планом на новой фотографии.
Общество
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Хворостовскому
Хворостовскому 16 октября могло бы исполниться 57 лет. Инициаторами установки памятника стали родители артиста, они же и открыли монумент.
Общество
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Футбол
Стоичков не сдержал слез, комментируя расистский скандал в Болгарии
Легендарный болгарский футболист, выступавший за "Барселону", Христо Стоичков прокомментировал скандал, связанный с расистскими лозунгами болгарских фанатов во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия.
Происшествия
Полиция применила силу против митингующих в центре Барселоны
Во вторник, 15 октября, вновь происходят столкновения между митингующими и правоохранителями, полицейским пришлось применить силу.
Общество
Россия оказалась пятой с конца в рейтинге репутации стран
Наша страна заняла 51-ю строчку между Нигерией и Саудовской Аравией, - пишет журнал "Форбс". Россия немного улучшила свои позиции.
Футбол
Россия и Украина уже на Евро. Мы знаем, кто составит им компанию
Группа В Прогноз: вместе с Украиной выйдет Португалия Украина впервые в своей истории напрямую отобралась в финальную часть Евро.
Армия и оружие
Засекреченный военный самолет А-100 напугал американские СМИ
Американские СМИ испугались появления в арсенале Минобороны России военных самолетов А-100, несмотря на то, что технические характеристики модели засекречены.
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Политика
Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое
Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
Общество
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.
Общество
В России увеличилась средняя продолжительность жизни
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Общество
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией.
Политика
Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».