"Мы понимаем, что это решение осложнит осуществление проектов в сфере строительства недвижимости, но обязаны осознавать, что у всего есть своя цена, а производящие эти изделия заводы существенно пополняют казну авторитарных режимов", утверждал Гентвилас.
Специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках.
Во время эвакуации 82 украинских пограничников, сложивших оружие на острове Змеиный, 16 катеров ВМС Украины попытались атаковать российские корабли, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.