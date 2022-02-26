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Литва наложила запрет на ввоз в страну российских и белорусских стройматериалов

Литва аннулировала выданные сертификаты на российские и белорусские стройматериалы.
ТАСС
"Использовать в Литве произведенные в России и Белоруссии строительные материалы после аннулирования сертификатов запрещается", - сказал он.
ТАСС
"Мы понимаем, что это решение осложнит осуществление проектов в сфере строительства недвижимости, но обязаны осознавать, что у всего есть своя цена, а производящие эти изделия заводы существенно пополняют казну авторитарных режимов", утверждал Гентвилас.
ТАСС
"Часть стройматериалов, ввоз которых запрещается, можно заменить литовской продукцией, часть придется искать в других странах", - сказал министр.
ТАСС

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