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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Литва не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что результат президентских выборов в Белоруссии незаконен.В источнике
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REGNUM

Глава Литвы призвал провести в Белоруссии «новые выборы»

REGNUMвчера в 08:13
Общественная служба новостей

Литва не признала Лукашенко президентом Белоруссии

Общественная служба новостейвчера в 08:05
ИА Красная Весна

Литва не признала инаугурацию Лукашенко

ИА Красная Веснавчера в 07:35
Моя Москва.онлайн

Литва не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Моя Москва.онлайнвчера в 07:42
Росбалт

Президент Литвы: Инаугурация не сделала Лукашенко законным главой государства

Росбалтвчера в 07:33
Фонтанка.Ру

Литва заявила о непризнании Лукашенко законным президентом Белоруссии. ЕС уже подтверждал эту позицию

Фонтанка.Рувчера в 07:30
РИА Новости

Литва не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

РИА Новостивчера в 07:26

Дипломаты призвали США не бороться с российской вакциной от COVID-19

«Не пытайтесь преуменьшить значение конструктивного предложения президента Путина о проведении в скором времени онлайн-конференции высокого уровня для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от COVID-19», — говорится в сообщении в Twitter.
Дипломаты призвали США не бороться с российской вакциной от COVID-19
RT на русском19:22

Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса

И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших", - сказал Рошаль во вторник на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
ТАСС22 сентября в 06:22
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В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Гринкевич.
РБКвчера в 16:38
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Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности домашних консервов

Отдельным пунктов Роспотребнадзор указывает, что нельзя домашних условиях готовить консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа.
Московский Комсомолец в Марий Элвчера в 01:57
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Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Факты21 сентября в 10:37
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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Основной состав Virtus.pro отправлен в инактив

Организация Virtus.pro на своем сайте опубликовала объявление, в котором рассказала о том, что основной состав организации отправится в инактив на неопределенный срок и пропустит ESL One Germany 2020 Online.
Dota2.ruвчера в 13:11

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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