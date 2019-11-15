Политика
Газета.RuЛитва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца
Власти Литвы заявили, что обменяли двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже.
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Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
Футбол
РФС предложил новый контракт Черчесову
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был предложен новый контракт.
Армия и оружие
Американский офицер назвал слабое место ВМС США в случае войны
Летчикам-истребителям военно-морских сил США не хватает навыков для успешной борьбы с российскими или китайскими пилотами в случае боевых столкновений.
Технологии
ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом
Центр системы – «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алисой», которая управляет светом, климатом, розетками, телевизором в квартире, говорит представитель «Яндекса».
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Наука
В Сингапуре создали искусственную кожу человека
Напечатанная кожа обладает такими же химическими и биологическими свойствами, что и кожа человека, отмечают учёные.
Кино
Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»
Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Политика
Украинские КПП на границе с Крымом возобновили работу
Контрольно-пропускные пункты "Каланчак" и "Чонгар" на границе Херсонской области и Крыма в пятницу возобновляют работу, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Гаджеты
Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8
Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
Армия и оружие
СМИ сообщили о потерях украинских боевиков в Донбассе
Политика
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
Происшествия
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
Фигурное катание
Российские фигуристы-одиночники лидируют на Гран-при в Москве
Россиянин Александр Самарин показал лучший результат в короткой программе на московском этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
Происшествия
В Челябинской области проверят все частные дома престарелых
В Челябинской области будут проверены все частные дома престарелых. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на критику Михалкова
На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл техническим нокаутом
Судьи видели, что Харитонов из-за травмы не может в полной мере продолжать бой и во втором раунде поединок был остановлен, а Линтон Васселл получил победу техническим нокаутом.
Происшествия
МВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье
В Приморском крае проводят проверку после публикации в сети «Интернет» видео с, предположительно, пьяными сотрудниками ДПС в городе Артеме, сообщает региональное УМВД.
Происшествия
Взрывы в районе военных складов произошли на Украине
Пользователи Сети и украинские СМИ сообщили о взрывах в районе складов с боеприпасами в Балаклее Харьковской области.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Политика
Лукашенко предложил изменить договор с Россией об охране границы
Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Политика
Нарышкин предрек Договору о СНВ судьбу ДРСМД
Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов, - продолжил он.
Здоровье
Во Владимире у четырех школьников выявили внебольничную пневмонию
В течение 10 дней продлится карантин, во время которого будут наблюдаться все, кто контактировал со школьниками.