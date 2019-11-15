Власти Литвы заявили, что обменяли двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже.

Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца

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