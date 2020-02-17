Энергетика
RT на русскомЛитва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ). Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на Министерство энергетики республики.
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Деньги на ветер: в споре Литвы с «Газпромом» большой куш сорвали американцы
Sputnik Литвавчера в 11:00
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