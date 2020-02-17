Энергетика

RT на русскомRT на русскомЛитва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ). Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на Министерство энергетики республики.
Читать в источнике
Комментировать144

Подробнее о событии

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Коммерсантъ10:21

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

ТАСС05:15

Литва проиграла суд с «Газпромом» на €1,4 млрд

Телеканал 360°09:08

Литва проиграла суд «Газпрому» на €1,4 млрд

Газета.Ru08:45

Литва окончательно проиграла суд «Газпрому»

Lenta.ru07:54

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Известия10:14

Деньги на ветер: в споре Литвы с «Газпромом» большой куш сорвали американцы

Sputnik Литвавчера в 11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:20, Ашберн

Комментарии

Общество

Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной

Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
RT на русском 07:44
Гаджеты

Huawei готовит сюрприз к Дню защитника Отечества

Компания Huawei опубликовала официальное заявление, в котором говорится о том, что 23 февраля она проведет пресс-конференцию, посвященную анонсу каких-то новых продуктов.
iXBT.com 03:11
Армия и оружие

Перечислены преимущества новой перспективной российской торпеды

Профиль 15 февраля в 04:50
Происшествия

Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

Российская газета 08:51
Общество

В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии

Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Газета.Ru 11:14
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Общество

Российские художники, искусствоведы, галеристы и сотрудники музеев выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

Ранее в поддержку фигурантов дела "Сети" выступили российские ученые, студенты, учителя и психологи.
Эхо Москвы 10:30
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Биатлон

Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону

Репортер64 вчера в 10:47
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Газета.Ru 10:16
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче

RT на русском 10:59
Политика

Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Lenta.ru 06:49
Футбол

Защитник «Локомотива» забил с отрицательного угла и попал в главный футбольный аккаунт мира (видео)

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов на сборах в Испании забил с отрицательного угла.
Матч ТВ 10:52
Шоу-бизнес

Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Хорошие новости 09:25
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Технологии

Google закрыла проект развития бесплатного Wi-Fi по всему миру

Американская компания Google 17 февраля объявила, что прекращает поддерживать проект Station — программу развития бесплатного доступа к Wi-Fi по всему миру.
Телеканал RTVI 10:01
Общество

«Газпром» объявил о кадровых перестановках в компании

В руководстве «Газпрома» произошли кадровые перестановки.
RT на русском 10:49
Экономика

Росстат зафиксировал в январе рост промпроизводства

Позитивную динамику к январю прошлого года продемонстрировали обрабатывающие производства - 3,9%. При этом в сырьевом секторе падение производства составило - 0,4%, а в электроэнергетике, обеспечении газом и паром - 4,7%. Последнее можно связать с аномально теплым январем 2020 года.
Российская газета 08:29
Кино

В сети появилось первое видео со съемок фильма «Отряд самоубийц 2»

В социальных сетях было опубликовано первое видео со съемок блокбастера Джеймса Ганна "Отряд самоубийц 2".
РИА Новости 03:49
Шоу-бизнес

Наоми Кэмпбелл поделилась селфи с голой грудью

Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл поделилась фото с голой грудью и восхитила поклонников.
Lenta.ru 10:24
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму возможного участника украинского нацбатальона

RT на русском 07:20
Политика

В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
REGNUM 04:51
Происшествия

В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны

В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
РБК 10:38
Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

РБК 05:48
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 09:20
Происшествия

Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Вести.Ru 10:36
Фигурное катание

Загитова рассказала о возможном продолжении карьеры

В воскресенье японский телеканал "TV Asahi" выпустил часовой документальный фильм "Королева Загитова: правда о карьере" о российской фигуристке, чемпионке зимних Олимпийских игр 2018 Алине Загитовой.
Российская газета 07:31
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:39
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Происшествия

Напавший на московский храм мужчина объяснил свой поступок

Задержанный за нападение на прихожан в московском храме святителя Николая Чудотворца рассказал о причинах своего поступка.
Известия 07:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное