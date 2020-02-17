Энергетика

RT на русскомRT на русскомЛитва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ) — проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на Министерство энергетики республики.
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Подробнее о событии

«Попытки будут постоянно». Почему Литву не покинет желание «состричь» c «Газпрома»

BaltNews.lt15 февраля в 05:00

Литва проиграла суд «Газпрому» на €1,4 млрд

Газета.Ru08:45

Литва окончательно проиграла суд «Газпрому»

Lenta.ru07:54

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

ТАСС05:15

Литва проиграла суд с «Газпромом» на €1,4 млрд

Телеканал 360°09:08

Литва вновь проиграла «Газпрому»

RuBaltic.Ru14 февраля в 09:04

Литва скрыла от общественности проигрыш Газпрому в шведском суде

REGNUM14 февраля в 06:28
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Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
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«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском 15 февраля в 21:23
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Ураган в Петербурге повалил 20 деревьев

Центр Петербурга сильнее всего пострадал от ураганного ветра из-за упавших деревьев.
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Происшествия

В московском банке нашли радиоактивные деньги

В одном из московских банков нашли радиоактивные купюры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru 08:39
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Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной

Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
RT на русском 07:44
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Кроссовер Geely Coolray начали собирать в Беларуси

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Пока компании SpaceX и OneWeb стоят грандиозные планы — запустить на орбиту тысячи спутников с целью обеспечить доступ в интернет из любого уголка планеты, эксперты предположили, что этим намерениям может помешать огромное количество космического мусора, сообщает телеканал CNBC.
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Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Армия и оружие

В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции

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Армия и оружие

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В НАТО отказались помогать Турции в случае продолжения ее военной операции на севере Сирии.
Мой Брянск 09:47
Армия и оружие

Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.
REGNUM вчера в 13:21
Политика

СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
РБК 09:34
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 08:38
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«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

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В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
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Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

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Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
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Согласно информации Sky Sports, Гвардиола сообщил своим подопечным, что предан клубу и никуда не уйдет.
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За неделю ОРВИ и гриппом заболели 7910 липчан

В Липецкой области зарегистрировали за неделю 7910 случаев гриппа и ОРВИ. Почти 70 человек из 10 тысяч заболели.
ГТРК Липецк 08:25
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