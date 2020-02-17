Литва в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ) — проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на Министерство энергетики республики.

Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Политика Евросоюз продлил санкции против Белоруссии Евросоюз решил продлить на год санкции против четырех официальных лиц Белоруссии, а также эмбарго на поставки оружия.

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