Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЛитва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы. Спор Литвы и «Газпрома» длился почти восемь лет, решение принято в последней инстанции.
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Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

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Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к «Газпрому»

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Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

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