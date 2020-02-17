Энергетика

RT на русскомRT на русскомЛитва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ). Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на Министерство энергетики республики.
Читать в источнике
Комментировать294

Подробнее о событии

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Газета.Ru12:29

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Коммерсантъ10:21

Литва скрыла от общественности проигрыш Газпрому в шведском суде

REGNUM14 февраля в 06:28

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

ТАСС05:15

«Попытки будут постоянно». Почему Литву не покинет желание «состричь» c «Газпрома»

BaltNews.lt15 февраля в 05:00

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Известия10:14

Литва окончательно и бесповоротно проиграла «Газпрому»

RuBaltic.Ru14 февраля в 00:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:47, Ашберн

Комментарии

Политика

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 13:03
Общество

В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров

Российская газета 15:05
Происшествия

Прокуратура извинилась за преследование пенсионера из Челябинска. У него прошел обыск с автоматчиками из-за надбавки к пенсии в 1,5 тысячи рублей

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения военному пенсионеру Сергею Зарубе, которого подозревали в получении «незаконной надбавки к пенсии» в размере 1,5 тысяч рублей.
Новая газета 12:08
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
ГТРК Чувашия 09:20
Футбол

«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Челси» в матче АПЛ

Газета.Ru 17:12
Армия и оружие

Сирийская армия установила полный контроль над Алеппо

Газета.Ru вчера в 13:16
Интернет

Google закрывает проект развития бесплатного Wi-Fi

В течение 2020 года компания Google закрывает программу бесплатного Wi-Fi.
ToDay News Ufa 10:39
Общество

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
ТАСС 11:25
Политика

Регионам поставили план по голосованию за поправки в Конституцию

Администрация президента озвучила результат, который предлагается обеспечить региональным властям в ходе общероссийского голосования за поправки в Конституцию.
Уралинформбюро 00:32
Авто

Новый Kia Sorento официально представлен

Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Новые автомобили вчера в 22:29
Происшествия

Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 02:13
Политика

Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
РИА Новости 17:05
Экономика

В Киеве заявили о «проедании» украинской экономики

Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.
РИА Новости 11:40
Космос

Модель разрешила жидкий рассол на Марсе лишь на несколько часов в год

Математическая модель показала, что на поверхности Марса в жидком состоянии может оставаться лишь крепкий рассол — в только в течение нескольких часов в году при подходящих условиях.
N+1 14 февраля в 08:22
Футбол

Insta-битва продолжается: Дзюба выложил новое фото со Слуцким

Спорт день за днем 16:56
Шоу-бизнес

Наоми Кэмпбелл показала фанатам селфи с обнаженной грудью

Стоит отметить, что звезда мирового подиума постаралась лишить фото малейшей вульгарности, одну часть груди прикрыв длинными темными волосами, а сосок другой - смайликом в виде звезды.
Территория новостей 15:15
Религия

Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
РИА Новости вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Хорошие новости 09:25
Культура

Лысая певица Zivert представила клип Алана Бадоева на песню «Credo»

Автором нового клипа Zivert (Юлии Зиверт) на песню "Credo" стал известный режиссёр Алан Бадоев.
Paparazzi.ru вчера в 01:22
Здоровье

Онкобольные пожаловались на трудности с получением инвалидности

Новый регламент Минздрава РФ по установлению инвалидности для онкобольных пациентов вызвал беспокойство активистов, которые считают, что новые нормы усложнят процесс получения лекарств и инвалидности.
Телеканал 360° вчера в 18:06
Здоровье

Врачи Подмосковья дали советы по борьбе с бессонницей

Региональный Минздрав дал советы пациентам, страдающим бессонницей.
Live24 12:05
Экономика

ВВП Японии в IV квартале сократился максимальными темпами с 2014 года

Опрошенные Bloomberg экономисты в среднем прогнозировали сокращение на 3,8%. Спад был зафиксирован впервые за пять кварталов и оказался максимальным со второго квартала 2014 года, когда потребление также пострадало от повышения налога с продаж.
Вести.Ru 00:21
Происшествия

В Петербурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

ТАСС 16:56
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Газета.Ru 10:16
Наука

Можно ли «выключить» страшный сон: описана простая техника

Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров и как бороться с ними.
Ugpressa.ru 16:08
Общество

Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было

Как сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов обнародовала документ, согласно которому, в районе крушения малайзийского лайнера Boeing MH17 ни одной установки ЗРК "Бук" не присутствовало.
Московский Комсомолец 17:13
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини

50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
Pravda.Ru 10:12
Политика

Шойгу прибыл в Рим на переговоры глав МИД и Минобороны России и Италии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Рим на переговоры министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате "2+2".
Вести.Ru 16:02
Наука

Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
ToDay News Ufa 07:22
Армия и оружие

В МИД РФ ответили на обвинения в преследовании спутника США

В российском МИД добавили, что заявления командующего космическими силами США Джона Рэймонда о якобы преследовании российским космическим аппаратом «Космос-2542» американского спутника-шпиона USA-245 (он же-КН-11) не соответствуют действительности.
iReactor 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное