Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ). Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на Министерство энергетики республики.

Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

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