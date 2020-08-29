Литва ответила на угрозы Лукашенко о закрытии торговли через её порты

Литовский премьер заявил о «ненависти» белорусского президента к своим согражданам. Если Белоруссия выполнит угрозы и откажется от использования литовских портов это только навредит самому Минску. Об этом заявил в своем фейсбуке литовский премьер-министр.