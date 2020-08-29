Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Военное дело
Военное дело

Литва ответила на угрозы Лукашенко о закрытии торговли через её порты

Литовский премьер заявил о «ненависти» белорусского президента к своим согражданам. Если Белоруссия выполнит угрозы и откажется от использования литовских портов это только навредит самому Минску. Об этом заявил в своем фейсбуке литовский премьер-министр.В источнике
Подробнее о событии
Известия

В Литве ответили на слова Лукашенко о закрытии торговли с ее портами

Известиявчера в 12:13
Царьград

Пострадает Минск. Вильнюс предупредил Лукашенко, пригрозившего закрыть транзит для Литвы

Царьградвчера в 11:46
Ведомости

Литва ответила на угрозы Лукашенко сменить транзитные порты

Ведомостивчера в 10:16
РИА Новости

Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами

РИА Новостивчера в 11:17
Коммерсантъ

Премьер-министр Литвы заявил о вреде Белоруссии от ее собственных санкций

Коммерсантъвчера в 11:16
Национальная служба новостей

Литва ответила на угрозы Лукашенко отказаться от портов

Национальная служба новостейвчера в 11:45
РБК

Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

РБКвчера в 09:45

Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева рассказала о конфликте с пьяным отцом

Супруга юмориста Павла Воли, гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала в интервью Светлане Бондарчук на YouTube-канале, как стала участницей конфликта с пьяным отцом.
Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева рассказала о конфликте с пьяным отцом
Общественная служба новостейвчера в 13:49
33

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала
РБК00:32
532

ГП направит в СК материалы по злоупотреблениям при сделке по БСК

«Материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти», — цитирует его Интерфакс.
RT на русскомвчера в 09:32
203

В Харькове у здания суда начался митинг в поддержку напавших на автобус

Протестующие собрались возле здания Киевского районного суда в Харькове, где избирают меру пресечения подозреваемым в нападении на автобус на трассе "Киев - Харьков", сообщает в субботу издание "Суспільне" ("Общественное").
РИА Новости05:17

Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
16