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Военное дело
Военное дело

Литва ответила на угрозы Лукашенко о закрытии торговли через её порты

Литовский премьер заявил о «ненависти» белорусского президента к своим согражданам. Если Белоруссия выполнит угрозы и откажется от использования литовских портов это только навредит самому Минску. Об этом заявил в своем фейсбуке литовский премьер-министр.В источнике
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Коммерсантъ

Премьер-министр Литвы заявил о вреде Белоруссии от ее собственных санкций

Коммерсантъвчера в 11:16
Царьград

Пострадает Минск. Вильнюс предупредил Лукашенко, пригрозившего закрыть транзит для Литвы

Царьградвчера в 11:46
РИА Новости

Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами

РИА Новостивчера в 11:17
Известия

В Литве ответили на слова Лукашенко о закрытии торговли с ее портами

Известиявчера в 12:13
Ведомости

Литва ответила на угрозы Лукашенко сменить транзитные порты

Ведомостивчера в 10:16
РБК

Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

РБКвчера в 09:45
Газета.Ru

В Литве считают, что ответные санкции Минска ударят по Белоруссии

Газета.Ruвчера в 09:40

Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.
REGNUM06:37

Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо

В базе ФИПС появились патентные изображения новых турбированных двигателей Заволжского моторного завода мощностью 150 и 170 л.с. В перспективе эти силовые агрегаты должны получить модели УАЗ и внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, также известный как «Русский Прадо».
Автоновости днявчера в 01:58
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«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
AstroNews.ru03:45
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