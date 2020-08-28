Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Смотрите также
Сын Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Меркель выступила за сохранение диалога с Россией
ФАС России обязала Apple исправить нарушения в App Store
Захарова дала совет заявившему о «диктаторстве» РФ депутату Эстонии
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
В Дербенте няня убила 3-летнего ребёнка
Православные жители Кизляра отметили Успение Пресвятой Богородицы
Путин оценил трассу «Таврида» в Крыму
Режиссёром третьего сезона сериала «Содержанки» станет Юрий Мороз
Сборная России по художественной гимнастике не поедет на ЧЕ в Киеве
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Лукашенко назвал Путина своим хорошим другом
Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей
Отказ Белоруссии от использования литовских портов навредит Минску, уверен премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Об этом он написал у себя в фейсбуке. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты в пользу других маршрутов.В источнике
Подробнее о событии
В России не поверили угрозам Лукашенко перекрыть транзит товаров из Литвы и Польши
Национальная служба новостей13:17