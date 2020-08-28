Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами

Отказ Белоруссии от использования литовских портов навредит Минску, уверен премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Об этом он написал у себя в фейсбуке. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты в пользу других маршрутов.