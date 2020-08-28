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РИА Новости
РИА Новости

Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами

Отказ Белоруссии от использования литовских портов навредит Минску, уверен премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Об этом он написал у себя в фейсбуке. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты в пользу других маршрутов.В источнике
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Национальная служба новостей

В России не поверили угрозам Лукашенко перекрыть транзит товаров из Литвы и Польши

Национальная служба новостей13:17
Известия

В Литве ответили на слова Лукашенко о закрытии торговли с ее портами

Известия12:13
РБК

Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

РБК09:45
РИА Новости

Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами

РИА Новости11:17
Коммерсантъ

Премьер-министр Литвы заявил о вреде Белоруссии от ее собственных санкций

Коммерсантъ11:16
Ведомости

Литва ответила на угрозы Лукашенко сменить транзитные порты

Ведомости10:16
Царьград

Пострадает Минск. Вильнюс предупредил Лукашенко, пригрозившего закрыть транзит для Литвы

Царьград11:46

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

ЦБ предложил разрешить форекс-дилерам торговать не только валютой

Как устроен рынок Forex в России Форекс-дилеры предлагают физическим лицам производные финансовые инструменты на валюту или валютные пары на международном внебиржевом валютном рынке Forex, клиенты могут играть и на заемные деньги.
РБК13:29
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Мясников назвал угрозы для Навального в коме

Главврач московской городской клинической больницы больницы №71 Александр Мясников, известный как ведущий на «России 1», назвал угрозы, которые могут ждать Алексея Навального, пока он находится в коме.
Lenta.ru13:49
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Захарова дала совет заявившему о «диктаторстве» РФ депутату Эстонии

MFA Russia / via Globallookpress.com Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова заместителя председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона, который заявил о "диктаторстве" российского руководства в отношении Белоруссии.
РЕН ТВ13:57