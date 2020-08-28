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РИА Новости
РИА Новости

Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами

Отказ Белоруссии от использования литовских портов навредит Минску, уверен премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Об этом он написал у себя в фейсбуке. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты в пользу других маршрутов.В источнике
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REGNUM

Литва ответила на угрозы Лукашенко о закрытии торговли через её порты

REGNUMвчера в 15:20
Известия

В Литве ответили на слова Лукашенко о закрытии торговли с ее портами

Известиявчера в 12:13
РБК

Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

РБКвчера в 09:45
Коммерсантъ

Премьер-министр Литвы заявил о вреде Белоруссии от ее собственных санкций

Коммерсантъвчера в 11:16
Ведомости

Литва ответила на угрозы Лукашенко сменить транзитные порты

Ведомостивчера в 10:16
РИА Новости

Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами

РИА Новостивчера в 11:17
Газета.Ru

В Литве считают, что ответные санкции Минска ударят по Белоруссии

Газета.Ruвчера в 09:40

Истребители НАТО сопроводили самолеты РФ над двумя океанами и Балтикой

Истребители стран НАТО поднимались на сопровождение российских самолетов над нейтральными водами Балтийского моря, а также Северного Ледовитого и Тихого океанов, которые проводили полеты в рамках учений "Океанский щит - 2020".
РЕН ТВвчера в 13:36

Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступил в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
РБКвчера в 16:34
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Польховский стал новым главным тренером сборной России по биатлону

"Министр спорта РФ Олег Матыцин в пятницу, 28 августа, подписал приказ о согласовании кандидатуры Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону", — говорится в сообщении Союза биатлонистов России (СБР).
CT newsвчера в 11:38

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
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ЦБ предложил разрешить форекс-дилерам торговать не только валютой

Как устроен рынок Forex в России Форекс-дилеры предлагают физическим лицам производные финансовые инструменты на валюту или валютные пары на международном внебиржевом валютном рынке Forex, клиенты могут играть и на заемные деньги.
РБКвчера в 13:29
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Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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Полиция сообщила, что нападавшие на автобус под Харьковом задержаны

Подозреваемые в нападении на автобус с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь» задержаны 27 августа, заявила пресс-служба Управления национальной полиции Харьковской области в Facebook.
ИА Красная Весна27 августа в 16:45
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