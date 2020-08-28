Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Смотрите также
Правозащитники сообщили о задержании двух россиян в Минске
В Москве суд оштрафовал жертву домашнего насилия за пост о побоях мужа
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
Танк под управлением бурятских военных впервые перелетел колейный мост
Сотовые операторы связи России могут отказаться от безлимитных тарифов
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Меркель призвала не связывать «Северный поток — 2» с делом Навального
Дочь Ларисы Гузеевой выбрила рисунок на бровях
Клиника Charite запросила помощь у военных специалистов
Оскар Кучера покинул программу Кудрявцевой на НТВ
Москалев назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Зенит»
Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
Полиция сообщила, что нападавшие на автобус под Харьковом задержаны
Олимпийский чемпион Юдзуру Ханю отказался от участия в Гран-при
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Клиника Charite запросила помощь у военных специалистов
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Отказ Белоруссии от использования литовских портов навредит Минску, уверен премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Об этом он написал у себя в фейсбуке. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты в пользу других маршрутов.В источнике
Подробнее о событии