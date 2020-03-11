Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛитва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России

Пассивное поведение Запада "подогревает агрессию" России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Он предостерег НАТО от изменения политического курса в отношениях с Москвой. По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".
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Президента Литвы надо поблагодарить за формирование верного понимания мира

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Литва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России

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Запад предостерегли от «стратегической ошибки» в отношении России

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Президент Литвы призвал Запад к решительным действиям против России

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Власти Литвы: Пассивность Запада подогревает «агрессию России»

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Глава Литвы возмущён пассивностью Запада в адрес «российской агрессии»

ANNA-News09:48
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Обновленный Mitsubishi Outlander появился в РФ

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