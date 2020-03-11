Пассивное поведение Запада "подогревает агрессию" России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Он предостерег НАТО от изменения политического курса в отношениях с Москвой. По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".

Литва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России

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