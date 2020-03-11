Политика
РИА НовостиЛитва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России
Пассивное поведение Запада "подогревает агрессию" России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Он предостерег НАТО от изменения политического курса в отношениях с Москвой. По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".
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Авто
Обновленный Mitsubishi Outlander появился в РФ
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании вылетевшего из Иркутска самолета
Злоумышленники «заминировали» самолет, который выполняет рейс Иркутск — Москва.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Политика
В Гааге начался суд по делу о сбитом над Донбассом «Боинге»
9 марта в Гааге начался суд по делу об уничтожении Boeing-777, который был сбит над Донецкой областью Украины в 2014 году.
Общество
На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин
Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию
Государственная дума одобрила закон о поправке в Конституцию. За проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 43.
Музыка
Группа «Время и стекло» объявила о распаде
В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.
Футбол
РФС обратился за дополнительными разъяснениями по указу мэра Москвы
Российский футбольный союз (РФС) обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями после указа мэра города Сергея Собянина по коронавирусу, заявили в пресс-службе РФС.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
С Италией, где наблюдается наиболее быстрое распространение коронавируса среди стран ЕС, авиасообщение формально не ограничено, но фактически как российские, так и иностранные авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в основные города на севере страны.
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
Футбол
«Рома» не полетит в Испанию на матч Лиги Европы с «Севильей»
Футболисты итальянской "Ромы" не смогли вылететь в Испанию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против местной "Севильи".
Общество
Минюст отказался от резкого повышения штрафов для водителей
Министерство юстиции России отказалось от идеи резко повысить штрафы за нарушения правил дорожного движения, заявил заместитель главы Минюста Денис Новак.
Политика
Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину
В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
Политика
Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом
Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Тренер сборной России Юрий Бородавко жестко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в США и Канаде, обвинив их в неуважении к другим странам и заявив, что не хотел, чтобы его подопечный Александр Большунов завоевал Большой Хрустальный глобус таким образом.
Футбол
Ананидзе пропустит несколько недель из-за травмы колена
Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе, перешедший в кипрский «Анортосис», выбыл из строя из-за травмы колена.
Политика
Минобороны объявило об отмене ежегодной конференции по безопасности
В связи с распространением коронавируса в мире IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год.
Политика
Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев
Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Экономика
Лагард заявила об угрозе повтора экономического кризиса 2008 года
Европе грозит серьезный экономический шок, если политики не примут срочных мер из-за распространения коронавируса, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе телефонной конференции с лидерами стран ЕС.
Культура
На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»
Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
Экономика
Падение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что падение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат.
Технологии
«Связной» открыл магазины для начинающих геймеров
«Связной» открыл в Подмосковье первые три магазина компьютеров и аксессуаров для геймеров, сообщают «Ведомости».
Общество
Время ожидания в очереди на границе с Польшей выросло до 7 часов
Шоу-бизнес
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.