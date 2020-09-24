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МордовМедиа
МордовМедиа

Литва призвала ЕС ввести санкции против России

«Призываем ЕС как можно быстрее применить санкции по типу так называемого акта Магницкого против лиц и российского режима за нарушения прав человека», — заявили власти Литвы. Кроме того, в Сейме призывают в оказании помощи и поддержки российским диссидентам и неправительственным организациям.В источнике
С чего всё началось
Сейм Литвы 24 сентября принял
 резолюцию из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным, в которой призвал приостановить строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 12:49
Подробнее о событии
РИА Новости

В Литве выпустили резолюцию об отказе от «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 13:25
РБК

Литва приняла резолюцию с призывом приостановить «Северный поток-2»

РБКвчера в 12:49
ТАСС

Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России

ТАССвчера в 11:07
Фонтанка.Ру

Сейм Литвы принял резолюцию с призывом остановить прокладку «Северного потока — 2» из-за Навального

Фонтанка.Рувчера в 12:15
RT на русском

Сейм Литвы призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 12:05
News.ru

Литва призвала остановить «Северный поток — 2» из-за отравления Навального

News.ruвчера в 11:57
Газета.Ru

Литва призвала остановить строительство «Северного потока - 2» из-за Навального

Газета.Ruвчера в 12:15

Назван срок хранения еды в морозилке

Домашнюю бытовую морозильную камеру лучше использовать не для самостоятельной заморозки продуктов, а для поддержания ранее замороженной продукции, рассказал эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.
РИА Новости19:06

Кардиолог Ляхова назвала самые полезные продукты при болезнях сердца

Заведующая отделением кардиологии, врач-кардиолог ГКБ имени Боткина департамента здравоохранения столицы Наталия Ляхова заявила, что при болезнях сердца «категорически не рекомендуется жирное, жареное и копченое мясо».
MedikForum.ruвчера в 14:30
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Чем закончится суд над ГМК «Норникель»?

12 октября назначено предварительное слушание по иску Росприроднадзора к ГМК "Норильский никель" о взыскании штрафа за разлив нефтепродуктов в Норильске в мае на сумму 146 миллиардов рублей.
Finam.Ru23 сентября в 04:30
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В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" после того, как на пустыре в поселке Неклюдово было обнаружено тело девятилетней девочки, пропавшей в четверг вечером.
Российская газета19:11

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфаксвчера в 06:05
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Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

Москва, 25 сентября 2020, 00:14 — REGNUM Законопроект о распространении программы реновации на всю Россию направлен на ускорение расселения граждан из аварийного жилого фонда, заявил 24 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании «Девелопмент клуба».
REGNUM17:14

Из-за ковидных ограничений на Алтае упало число заявок на сделки с недвижимостью

По данным Росреестра, в 2020 году в Алтайском крае наблюдается нетрадиционная статистика по обращениям заявителей по оформлению прав на недвижимость В ведомстве падение заявок связывают с ограничениями из-за пандемии COVID-19.
Толк21:18