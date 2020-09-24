Литва приняла резолюцию об отказе от «Северного потока-2»
Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал Европейский союз (ЕС) ужесточить антироссийские санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».В источнике
С чего всё началось
Сейм Литвы 24 сентября принял
резолюцию из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным, в которой призвал приостановить строительство газопровода «Северный поток-2».
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Литва призвала остановить строительство «Северного потока - 2» из-за Навального
Газета.Ruвчера в 12:15