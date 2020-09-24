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Lenta.ru
Lenta.ru

Литва приняла резолюцию об отказе от «Северного потока-2»

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал Европейский союз (ЕС) ужесточить антироссийские санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».В источнике
С чего всё началось
Сейм Литвы 24 сентября принял
 резолюцию из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным, в которой призвал приостановить строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 12:49
Подробнее о событии
РИА Новости

В Литве выпустили резолюцию об отказе от «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 13:25
РБК

Литва приняла резолюцию с призывом приостановить «Северный поток-2»

РБКвчера в 12:49
News.ru

Литва призвала остановить «Северный поток — 2» из-за отравления Навального

News.ruвчера в 11:57
Фонтанка.Ру

Сейм Литвы принял резолюцию с призывом остановить прокладку «Северного потока — 2» из-за Навального

Фонтанка.Рувчера в 12:15
RT на русском

Сейм Литвы призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 12:05
Газета.Ru

Литва призвала остановить строительство «Северного потока - 2» из-за Навального

Газета.Ruвчера в 12:15
ТАСС

Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России

ТАССвчера в 11:07

В Кузбассе из-за SARS-CoV-2 закрыли девять образовательных учреждений

«На сегодня полностью закрыто девять образовательных учреждений, из них семь школ, одно среднее учебное заведение — Анжеро-Сужденский филиал областного медицинского колледжа и одно дошкольное учреждение — детский сад в городе Белово», — заявила она.
REGNUMвчера в 03:19
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Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

Антикризисные поправки в Бюджетный кодекс разрешили регионам в 2020 году превысить установленные до пандемии в соглашениях с Минфином России дефицит бюджета и верхний предел госдолга на сумму: расходов на защиту от коронавируса и преодоление его экономических последствий; недополученных относительно 2019 года доходов, "а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов".
РБК23:00

Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русскомвчера в 12:33
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Evo-rus.comвчера в 09:19
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