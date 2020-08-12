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Литва призвала Белоруссию провести новые президентские выборы

Белоруссия должна провести новые президентские выборы, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Он добавил, что возможные санкции ЕС в отношении Минска должны быть персональными.В источнике
Линас Линкявичюслитовский политик
Потом, я так понимаю, ей предложили не очень большой выбор: или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты, скажем. И она решила приехать, поскольку у нее есть виза и власти способствовали этому. Может, это часть плана, что она не будет в стране и будет меньше причин для этих волнений.
С чего всё началось
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в эфире «Эха Москвы
» рассказал, что власти Белоруссии поставили Тихановскую перед выбором: или покинуть страну, или «другие, не очень удобные варианты».
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