Новостной фронт 15

«Призываем ЕС как можно быстрее применить санкции по типу так называемого акта Магницкого против лиц и российского режима за нарушения прав человека», — заявили власти Литвы. Кроме того, в Сейме призывают в оказании помощи и поддержки российским диссидентам и неправительственным организациям.