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МордовМедиа
МордовМедиа

Литва призвала ЕС ввести санкции против России

«Призываем ЕС как можно быстрее применить санкции по типу так называемого акта Магницкого против лиц и российского режима за нарушения прав человека», — заявили власти Литвы. Кроме того, в Сейме призывают в оказании помощи и поддержки российским диссидентам и неправительственным организациям.В источнике
С чего всё началось
Сейм Литвы 24 сентября принял
 резолюцию из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным, в которой призвал приостановить строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 12:49
Подробнее о событии
RT на русском

Сейм Литвы призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 12:05
Ведомости

Парламент Литвы призвал Германию отказаться от «Северного потока ‒ 2»

Ведомостивчера в 13:19
РБК

Литва приняла резолюцию с призывом приостановить «Северный поток-2»

РБКвчера в 12:49
Газета.Ru

Литва призвала остановить строительство «Северного потока - 2» из-за Навального

Газета.Ruвчера в 12:15
РИА Новости

В Литве выпустили резолюцию об отказе от «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 13:25
News.ru

Литва призвала остановить «Северный поток — 2» из-за отравления Навального

News.ruвчера в 11:57
ТАСС

Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России

ТАССвчера в 11:07

В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский
ТАСС04:48

Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.
РИА Новости04:33

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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