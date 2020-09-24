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МордовМедиа
МордовМедиа

Литва призвала ЕС ввести санкции против России

«Призываем ЕС как можно быстрее применить санкции по типу так называемого акта Магницкого против лиц и российского режима за нарушения прав человека», — заявили власти Литвы. Кроме того, в Сейме призывают в оказании помощи и поддержки российским диссидентам и неправительственным организациям.В источнике
С чего всё началось
Сейм Литвы 24 сентября принял
 резолюцию из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным, в которой призвал приостановить строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 12:49
Подробнее о событии
РИА Новости

В Литве выпустили резолюцию об отказе от «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 13:25
RT на русском

Сейм Литвы призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 12:05
Газета.Ru

Литва призвала остановить строительство «Северного потока - 2» из-за Навального

Газета.Ruвчера в 12:15
Фонтанка.Ру

Сейм Литвы принял резолюцию с призывом остановить прокладку «Северного потока — 2» из-за Навального

Фонтанка.Рувчера в 12:15
РБК

Литва приняла резолюцию с призывом приостановить «Северный поток-2»

РБКвчера в 12:49
News.ru

Литва призвала остановить «Северный поток — 2» из-за отравления Навального

News.ruвчера в 11:57
ТАСС

Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России

ТАССвчера в 11:07

В Москве открылась выставка «Я, Энди Уорхол»

Куратором выставки стал Джанни Меркурио - специалист по американскому искусству, ранее курировавший музейные выставки Уорхола, Кита Харинга, Жана-Мишеля Баския, Джорджа Сегала, Роя Лихтенштейна и других художников.
ТАССвчера в 12:28
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Источник «русского досье Трампа» сочли «российским агентом»

Главный источник "русского досье" президента США Дональда Трампа проверялся на связи с российской разведкой, указано в письме американского генерального прокурора Уильяма Барра председателю судебного комитета Сената Линдси Грэму.
Газета.Ru20:55

Победившая на выборах в Костромской области уборщица сообщила о планах

Кострома, 25 сентября 2020, 07:19 — REGNUM Уборщица Марина Удгодская, победив на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, планирует работать в интересах местных жителей, передаёт 24 сентября РЕН-ТВ.
REGNUM00:19
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфаксвчера в 06:05
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В предстоящие выходные на Землю обрушится сильнейшая магнитная буря

В первый выходной день магнитосфера Земли станет слабовозмущенной, а пик активности придется на воскресенье, когда в отдельные часы возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь, — сообщили в центре.
Tkgorod.ru22:59