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Octagon.Media
Octagon.Media

Литва призвала Лукашенко провести новые президентские выборы

По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08 процента голосов, Тихановскую же поддержали 10,9 процента. Итоги президентских выборов в Белоруссии спровоцировали массовые протесты в ряде городов страны. Оппоненты Лукашенко потребовали передать им власть.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
ТАССвчера в 09:47
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Известия

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Известия23:49
RT на русском

В Литве заявили о плане деэскалации ситуации в Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:09
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:10
Коммерсантъ

Белоруссии предложили план выхода из кризиса под угрозой санкций

Коммерсантъвчера в 10:32
РИА Новости

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

РИА Новостивчера в 13:06
Комсомольская правда

Польша, Латвия и Литва подготовили план вывода Белоруссии из кризиса

Комсомольская правдавчера в 09:57
ТАСС

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии

ТАССвчера в 09:47

В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Напомним, что накануне Евросоюз пригрозил властям Белоруссии введением санкций из-за подавления протестов и зафиксированных случаев насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов республики.
Комсомольская правда19:32
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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Специалисты iFixit высоко оценили ремонтопригодность наушников Samsung Galaxy Buds Live

При разборке чехла для наушников было обнаружено, что в нём имеется интегрированный аккумулятор на 1,81 Вт·ч, что, по данным iFixit, значительно больше ёмкости батарей, используемых в чехлах Galaxy Buds и Galaxy Buds Plus.
3DNews00:37

«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева

Гол российского футбольного вундеркинда Сергея Пиняева принес московскому «Чертаново» выездную победу над омским «Иртышом» в рамках третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 12 августа в Домодедово.
ИА Красная Веснавчера в 11:31

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
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