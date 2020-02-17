Энергетика

Народные новостиНародные новостиЛитва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к "Газпрому" в размере €1,4 млрд в Верховном суде Швеции (ВСШ).
Читать в источнике
Комментировать300

Подробнее о событии

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Газета.Ruвчера в 12:29

Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к «Газпрому»

РИА Новостивчера в 10:45

Литва окончательно проиграла суд «Газпрому»

Lenta.ruвчера в 07:54

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Известиявчера в 10:14

Точка в 8-летнем споре. Литва в Верховном суде Швеции проиграла спор с Газпромом

Neftegaz.ruвчера в 09:08

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Коммерсантъвчера в 10:21

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

ТАССвчера в 05:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн

Комментарии

Политика

Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Ранее Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с идеей патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе.
РИА Новости вчера в 17:14
Происшествия

В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

В Алма-Ате задержаны двое экстремистов, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
RT на русском вчера в 23:35
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru вчера в 18:53
Культура

Бурятский «Аламжи» участвует в «Ново-Сибирском транзите»

От Бурятии в список участников фестиваля попали два спектакля С 20 по 28 мая в Новосибирске пройдёт VI межрегиональный театральный фестиваль-конкурс "Ново-Сибирский транзит 2020".
Байкал-Daily вчера в 23:19
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК вчера в 02:05
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»

Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития от создании госкорпорации «Росшельф».
Ведомости вчера в 21:29
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия вчера в 05:24
Политика

Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
ИА Новороссия вчера в 04:38
ЖКХ

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам

Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги.
РИА Новости вчера в 19:42
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Вегасу», Овечкин снова не забил

Стоит отметить, что капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин не может набрать очки уже в пятом матче подряд.
Газета.Ru вчера в 21:01
Происшествия

«Краснодарский каннибал» скончался в тюремной больнице

Краснодарец Дмитрий Бакшеев, ранее признанный судом виновным в убийстве и расчленении женщины, скончался в тюремной больнице в Ростове-на-Дону.
REGNUM вчера в 10:35
Политика

Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией

Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
Известия вчера в 17:58
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Коммерсантъ вчера в 02:21
Общество

Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 13:16
Общество

Стратегия Мишустина избавит регионы от долгов и дотаций

Создание кабинетом Мишустина программ развития проблемных территорий даст возможность "персонализировать" финансовые проблемы регионов.
Экономика сегодня вчера в 08:22
Политика

ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 14:59
Общество

Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
RT на русском вчера в 00:34
Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере

1. Судно встало на якорь в Японии из-за вспышки коронавируса 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии.
Lenta.ru вчера в 07:47
Кино

В Сети появилось первое видео со съемок «Отряда самоубийц 2»

Один из фанатских твиттер-аккаунтов, посвященных фильмам про персонажей DC Comics, опубликовал первое видео со съемок "Отряда самоубийц 2". Об этом сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 06:59
Экономика

Две трети открытых россиянами брокерских счетов пустуют

Два из трех брокерских счетов пустуют, показал проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка опрос крупнейших инвестиционных компаний, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% клиентов.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество

«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай из-за коронавируса

«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай из-за снижения спроса, об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
МР7.ру вчера в 13:54
Происшествия

Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
РИА Новости вчера в 03:26
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Наука

Избежать рака молочной железы поможет зеленый чай

Faktom 15 февраля в 02:16
Армия и оружие

СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
RT на русском вчера в 18:55
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Авто

Центр Петербурга могут закрыть для старых автомобилей

В новой редакции правил дорожного движения старым автомобилям может быть ограничен въезд в центральную часть мегаполисов, в том числе в Петербурге.
АБН вчера в 03:57
Общество

Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа

Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.
ToDay News Ufa 16 февраля в 04:29
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm 16 февраля в 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное