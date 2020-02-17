Энергетика
Народные новостиЛитва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к "Газпрому" в размере €1,4 млрд в Верховном суде Швеции (ВСШ).
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Точка в 8-летнем споре. Литва в Верховном суде Швеции проиграла спор с Газпромом
Neftegaz.ruвчера в 09:08
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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