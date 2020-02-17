Литва проиграла дело о финансовых претензиях к "Газпрому" в размере €1,4 млрд в Верховном суде Швеции (ВСШ).

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Политика Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе Ранее Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с идеей патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе.

Общество Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.

Культура Бурятский «Аламжи» участвует в «Ново-Сибирском транзите» От Бурятии в список участников фестиваля попали два спектакля С 20 по 28 мая в Новосибирске пройдёт VI межрегиональный театральный фестиваль-конкурс "Ново-Сибирский транзит 2020".

Общество В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.

Происшествия «Краснодарский каннибал» скончался в тюремной больнице Краснодарец Дмитрий Бакшеев, ранее признанный судом виновным в убийстве и расчленении женщины, скончался в тюремной больнице в Ростове-на-Дону.

Политика Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.

Политика Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.

Происшествия Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере 1. Судно встало на якорь в Японии из-за вспышки коронавируса 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии.

Экономика Две трети открытых россиянами брокерских счетов пустуют Два из трех брокерских счетов пустуют, показал проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка опрос крупнейших инвестиционных компаний, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% клиентов.

Авто Центр Петербурга могут закрыть для старых автомобилей В новой редакции правил дорожного движения старым автомобилям может быть ограничен въезд в центральную часть мегаполисов, в том числе в Петербурге.