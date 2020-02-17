Энергетика
Народные новостиЛитва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к "Газпрому" в размере €1,4 млрд в Верховном суде Швеции (ВСШ).
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Общество
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Ранее сообщалось, что Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes.
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»
Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития от создании госкорпорации «Росшельф».
Происшествия
Россиянка нашла пакет с деньгами в туалете на борту самолета
Россиянка нашла пакет с деньгами на борту самолета и попыталась его присвоить.
Общество
Незаражённые пассажиры начнут покидать Diamond Princess с 19 февраля
Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, которые не были заражены новым коронавирусом, начнут покидать судно 19 февраля.
Технологии
Новый разгонный блок «Ангары» используют и для «Союзов-5»
Источник в ракетно-космической отрасли сообщил журналистам, что в будущем для ракет "Союз-5" планируется использовать тот же новый разгонный блок, который был создан на базе блоков серии ДМ для тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".
Общество
Регионы Сибири запаздывают с программами модернизации здравоохранения
В Сибири утверждаются 642 паспорта медорганизации, которые участвуют в программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Происшествия
Вооруженный пистолетом омич пришел в кадетский корпус
По версии издания Gorod55, между мужчиной, который работал воспитателем в кадетском корпусе, и отцом одного из мальчиков произошел конфликт из-за сделанного ребенку замечания.
Армия и оружие
Асад заявил о намерении продолжить освобождение Алеппо и Идлиба
Сирийская армия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб от террористов, несмотря на внешнее сопротивление.
Экономика
В Киеве заявили о «проедании» украинской экономики
Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее
Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.
Кино
Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»
Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
Политика
Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Фигурное катание
Украинский фигурист Николай Бондарь скончался в Китае
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл показала голую грудь на фото
Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл поделилась в своем Instagram снимком, на котором показала обнаженную грудь.
Экономика
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Политика
Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
Экономика
Законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесли в Госдуму
В Госдуму России внесли проект закона о покупке акций Сбербанка у Банка России.
Происшествия
Названа причина расстрела семьи в центре Калининграда
Свидетели рассказали следователям: причиной ссоры мужчин стал неудачно припаркованный автомобиль.
Армия и оружие
Военные США прокомментировали удар по их базе в Багдаде
Командование американской коалиции в Ираке прокомментировало ракетный удар, нанесенный террористами по военной базе в Багдаде.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Спорт
Клебо: если бы в Тронхейме не было гонок, завтра я бы уже не стартовал
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выступающий в лыжной многодневке «Ски тур» с шиной на сломанном пальце, сообщил, что не стал бы продолжать тур, если бы соревнования не финишировали в родном для Клебо Тронхейме.
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Шоу-бизнес
Перенесшая удаление опухоли мозга Кира Шайн дала совет Заворотнюк
Певица и телеведущая Кира Шайн перенесла операцию по удалению опухоли мозга, сообщает сайт kp.ru.
Политика
Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Наука
От рака груди защитит зеленый чай
Специалисты пояснили, что женщины, предпочитающие ежедневно употреблять зеленый чай, реже сталкиваются с онкологией молочной железы.
Общество
В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.