Литва проиграла дело о финансовых претензиях к "Газпрому" в размере €1,4 млрд в Верховном суде Швеции (ВСШ).

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Общество Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.

Общество Незаражённые пассажиры начнут покидать Diamond Princess с 19 февраля Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, которые не были заражены новым коронавирусом, начнут покидать судно 19 февраля.

Технологии Новый разгонный блок «Ангары» используют и для «Союзов-5» Источник в ракетно-космической отрасли сообщил журналистам, что в будущем для ракет "Союз-5" планируется использовать тот же новый разгонный блок, который был создан на базе блоков серии ДМ для тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".

Происшествия Вооруженный пистолетом омич пришел в кадетский корпус По версии издания Gorod55, между мужчиной, который работал воспитателем в кадетском корпусе, и отцом одного из мальчиков произошел конфликт из-за сделанного ребенку замечания.

Экономика В Киеве заявили о «проедании» украинской экономики Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.

Кино Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами» Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.

Политика Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Политика В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Политика Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.