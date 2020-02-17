Литва проиграла дело в Верховном суде Швеции. Республика пыталась добиться от «Газпрома» выплаты 1,4 миллиарда евро в качестве компенсации за повышение цены на газ.

Литва проиграла суд с «Газпромом» на €1,4 млрд

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Происшествия «Краснодарский каннибал» скончался в тюремной больнице Краснодарец Дмитрий Бакшеев, ранее признанный судом виновным в убийстве и расчленении женщины, скончался в тюремной больнице в Ростове-на-Дону.

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Армия и оружие Россия против Турции в Сирии: от турецких танков остался лишь обгоревший металлолом Конвои в составе которых находились танки М60 и Leopard после масштабной бомбардировки российских ВКС превратились лишь в обгоревший металлолом, так и не приняв участия в бою, едва лишь перейдя в руки террористов.

Общество В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, процесс будет завершен ориентировочно к 21 февраля.

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Происшествия В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) задержали в Алма-Ате двух экстремистов, планировавших теракты в местах массового скопления людей, сообщила пресс-служба комитета.