Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Литва проиграла суд с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело в Верховном суде Швеции. Республика пыталась добиться от «Газпрома» выплаты 1,4 миллиарда евро в качестве компенсации за повышение цены на газ.
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Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

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Точка в 8-летнем споре. Литва в Верховном суде Швеции проиграла спор с Газпромом

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Литва окончательно проиграла суд «Газпрому»

Lenta.ru07:54

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Коммерсантъ10:21
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