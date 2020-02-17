Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы. Спор Литвы и «Газпрома» длился почти восемь лет, решение принято в последней инстанции.

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Политика В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".

Происшествия В Петербурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку Восьмилетнюю девочку, которая пропала после ухода из дома утром в понедельник во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, а затем разыскивалась полицией и волонтерами, найдена в торговом центре, ее передали родителям, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Экономика В Киеве заявили о «проедании» украинской экономики Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.

Шоу-бизнес Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.

Политика В России отреагировали на вызов поверенного России в МИД Украины Ранее временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины и выразили ему протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море.

Политика Украинский самолет вывезет из Китая одного россиянина Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что украинский спецборт вместе с украинскими гражданами эвакуирует из Китая также несколько иностранцев.

Космос Япония запланировала эксперименты по очистке космоса от мусора Эксперимент по захвату и удалению с орбиты мусора запланировало Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), 15 февраля сообщает информационный портал «Новости космонавтики».

Наука Ученые нашли способ сделать солнечные батареи более недорогими В экстремальных условиях исследователи смогли создать верхний слой солнечной батареи на кремниевой подложке и собрать миниатюрный прототип батареи.

Политика Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании Донбасса Идею украинского лидера Владимира Зеленского о совместном патрулировании территории Донбасса необходимо обсудить, прежде всего, с главами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.