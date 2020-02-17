Энергетика
КоммерсантъЛитва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы. Спор Литвы и «Газпрома» длился почти восемь лет, решение принято в последней инстанции.
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Деньги на ветер: в споре Литвы с «Газпромом» большой куш сорвали американцы
Sputnik Литвавчера в 11:00
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