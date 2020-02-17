Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЛитва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы. Спор Литвы и «Газпрома» длился почти восемь лет, решение принято в последней инстанции.
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Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Газета.Ru12:29

Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к «Газпрому»

РИА Новости10:45

Точка в 8-летнем споре. Литва в Верховном суде Швеции проиграла спор с Газпромом

Neftegaz.ru09:08

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Известия10:14

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Коммерсантъ10:21

Литва окончательно проиграла суд «Газпрому»

Lenta.ru07:54

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

ТАСС05:15
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