Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЛитва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы. Спор Литвы и «Газпрома» длился почти восемь лет, решение принято в последней инстанции.
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Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Газета.Ruвчера в 12:29

Точка в 8-летнем споре. Литва в Верховном суде Швеции проиграла спор с Газпромом

Neftegaz.ruвчера в 09:08

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Коммерсантъвчера в 10:21

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Известиявчера в 10:14

Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к «Газпрому»

РИА Новостивчера в 10:45

Литва окончательно проиграла суд «Газпрому»

Lenta.ruвчера в 07:54

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

ТАССвчера в 05:15
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