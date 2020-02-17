Энергетика
Народные новостиЛитва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к "Газпрому" в размере €1,4 млрд в Верховном суде Швеции (ВСШ).
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Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
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СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Политика
Голосование по правкам в Конституцию хотят превратить в праздник
Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Конституцию России атмосферу праздника.
Происшествия
В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
Два пострадавших при взрыве на котельной в Красноярске находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в красноярской краевой больнице.
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В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) задержали в Алма-Ате двух экстремистов, планировавших теракты в местах массового скопления людей, сообщила пресс-служба комитета.
Общество
Регионы Сибири запаздывают с программами модернизации здравоохранения
В Сибири утверждаются 642 паспорта медорганизации, которые участвуют в программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Технологии
Okko выпустил приставку для телевизора
Онлайн-кинотеатр Okko представил компактную 4К-медиаприставку с голосовым поиском Smart Box. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Okko.
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Джон Джонс отреагировал на победу Яна Блаховича
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Дети Аллы Пугачевой впервые покатались на лыжах
Телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками в микроблоге видеороликами, на которых видно, как их общие с Аллой Пугачевой дети – 6-летние двойняшки Гарри и Лиза, учатся кататься на лыжах.
Экономика
ФАС предложила ввести аукционы на право добычи рыбы в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает заменить исторический принцип распределения квот на вылов рыбы в России электронными аукционами.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Общество
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Футбол
«Торпедо» расторгло контракт с Романом Шишкиным
Бывший защитник сборной России по футболу Роман Шишкин покинул "Торпедо", сообщается на сайте московского клуба.
Общество
Маткапитал в 2020 году: Что изменится для родителей
Что именно изменится для родителей, разбирались наши коллеги с UfaTime.ru.
Происшествия
«Краснодарский каннибал» скончался в тюремной больнице
Краснодарец Дмитрий Бакшеев, ранее признанный судом виновным в убийстве и расчленении женщины, скончался в тюремной больнице в Ростове-на-Дону.
Общество
На аварийной АЭС «Фукусима-1» появились проблемы из-за коронавируса
На аварийной японской АЭС «Фукусима-1» появилась проблема, связанная с нехваткой защитных костюмов, требующихся для ликвидации последствий аварии 2011 года, в связи со вспышкой коронавируса в Китае.
Политика
В России отреагировали на вызов поверенного России в МИД Украины
Ранее временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины и выразили ему протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Общество
Аутсайдером рейтинга регионов РФ по качеству жизни стала Тува
Тува названа наименее благоприятным для жизни регионом России.
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов выразил убежденность в том, что летящий к Земле астероид не представляет опасности.
Экономика
Две трети открытых россиянами брокерских счетов пустуют
Два из трех брокерских счетов пустуют, показал проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка опрос крупнейших инвестиционных компаний, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% клиентов.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
Политика
Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России
Действие внутренних паспортов граждан Украины в РФ сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории Российского государства.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.