Энергетика
Телеканал 360°Литва проиграла суд с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело в Верховном суде Швеции. Республика пыталась добиться от «Газпрома» выплаты 1,4 миллиарда евро в качестве компенсации за повышение цены на газ.
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Точка в 8-летнем споре. Литва в Верховном суде Швеции проиграла спор с Газпромом
Neftegaz.ruвчера в 09:08
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