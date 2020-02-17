Литва проиграла дело в Верховном суде Швеции. Республика пыталась добиться от «Газпрома» выплаты 1,4 миллиарда евро в качестве компенсации за повышение цены на газ.

Литва проиграла суд с «Газпромом» на €1,4 млрд

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