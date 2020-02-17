Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Литва проиграла суд с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело в Верховном суде Швеции. Республика пыталась добиться от «Газпрома» выплаты 1,4 миллиарда евро в качестве компенсации за повышение цены на газ.
Читать в источнике
Комментировать303

Подробнее о событии

Точка в 8-летнем споре. Литва в Верховном суде Швеции проиграла спор с Газпромом

Neftegaz.ruвчера в 09:08

Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к «Газпрому»

РИА Новостивчера в 10:45

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Коммерсантъвчера в 10:21

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Известиявчера в 10:14

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Газета.Ruвчера в 12:29

Литва окончательно проиграла суд «Газпрому»

Lenta.ruвчера в 07:54

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

ТАССвчера в 05:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:04, Ашберн

Комментарии

Футбол

Кокорин забил два гола в дебютном матче за «Сочи»

Pravda.Ru вчера в 11:03
Футбол

Смолов забил первый гол в Испании, поразив ворота «Реала»

Soccer.ru 16 февраля в 15:11
Политика

Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:38
Автоспорт

Владелец «Альфа Таури»: Квят и Гасли могут держаться на уровне лидеров

Владелец «Ред Булл» и «Альфа Таури» Дитрих Матешиц оценил перспективы гонщиков, выступающих за его команды в Формуле-1.
Нева Спорт вчера в 15:25
Политика

В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией

"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
RT на русском 16 февраля в 23:03
Происшествия

В тюремной больнице умер «краснодарский каннибал»

Фигурант дела "краснодарских каннибалов" Дмитрий Бакшеев, который убил женщину и надругался над ее телом, скончался в тюремной больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:33
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

РИА Новости вчера в 21:37
Происшествия

Студентку МГУ из Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус

Китайская студентка, обучающаяся в МГУ, была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Mockva.ru вчера в 12:43
Политика

СМИ: В районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

Отмечается, что рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1».
RT на русском вчера в 18:55
Политика

Сергей Лавров назвал главное условие для нового саммита по Донбассу

На Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие проведения встречи в нормандском формате.
Вести.Ru вчера в 06:38
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Происшествия

МВД показало видео нападения в храме в центре Москвы

РБК вчера в 07:38
Политика

Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
РИА Новости вчера в 17:05
Происшествия

Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 00:13
Футбол

Футболист «Порту» Марега покинул поле после расистских оскорблений

Нападающий «Порту» Мусса Марега подвергся расистским оскорблениям в выездном матче 21-го тура Примейры с клубом «Витория Гимарайнш».
RT на русском вчера в 09:29
Гаджеты

Okko выпустил приставку для телевизора

Lenta.ru вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического шоу

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко в 2018 году официально оформили развод после 33 лет брака.
Вечерняя Москва вчера в 11:19
Политика

Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
РИА Новости вчера в 17:14
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Коммерсантъ вчера в 02:21
Общество

Якубович спас Диброва во время приступа

Как сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на очевидцев произошедшего, Дибров находился в кафе кинотеатра и общался с Якубовичем, но во время разговора ему вдруг стало плохо.
Свободная Пресса вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета 16 февраля в 07:56
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1949 года

RT на русском 00:09
Гаджеты

Huawei готовит сюрприз к пресс-конференции на 23 февраля

Корпорация Huawei в своем недавнем официальном заявлении анонсировала пресс-конференцию, на которой будут представлены новые продукты.
OAnews 00:02
Общество

От коронавируса умер главврач больницы в Ухане

Znak.com 00:44
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета 16 февраля в 04:40
Кино

Меган Фокс и Брюс Уиллис сыграют агентов ФБР

Уиллис сыграет напарника героини Фокс, агента ФБР. Производство триллера начнется 9 марта текущего года в Пуэрто-Рико.
Kinonews.ru 00:37
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля.
RT на русском 00:23
Общество

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Вечерний курьер 00:47
Гаджеты

Флагманский Xiaomi Mi 10 Pro поступил в продажу

Сегодня, 18 февраля, в Китае начались розничные продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro.
Live24 вчера в 23:27
Авто

В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet

Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.
Tvoe-avto.com вчера в 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное