Энергетика
Вести.RuЛитва проиграла в суде спор с «Газпромом» на 1,4 млрд евро
"Суд не приводит мотивы своего решения", — пояснили в Минэнерго Литвы, сообщает "Интерфакс". Рассмотрение дела в Стокгольмском арбитраже и шведских судах обошлось Литве в 10,5 млн евро.
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Точка в 8-летнем споре. Литва в Верховном суде Швеции проиграла спор с Газпромом
Neftegaz.ruвчера в 09:08
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