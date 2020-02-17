Энергетика

ТАССТАССЛитва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва в последней инстанции - Верховном суде Швеции - проиграла дело о финансовых претензиях к российской компании "Газпром" в размере €1,4 млрд. Об этом сообщило в понедельник министерство энергетики республики.
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