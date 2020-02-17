Энергетика
ТАССЛитва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва в последней инстанции - Верховном суде Швеции - проиграла дело о финансовых претензиях к российской компании "Газпром" в размере €1,4 млрд. Об этом сообщило в понедельник министерство энергетики республики.
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«Попытки будут постоянно». Почему Литву не покинет желание «состричь» c «Газпрома»
BaltNews.lt15 февраля в 05:00
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Экономика
Порядок получения пенсии по старости на банковские карты изменится
В организации разъяснили, что всем пенсионерам, открывшим банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года, кредитные организации обязаны были предоставить карту «Мир».
Шоу-бизнес
Семенович ответила критикующим ее журналистам
Певица Анна Семенович возмутилась некоторыми публикациями в СМИ о своей внешности и обратилась через Instagram-аккаунт к журналистам, которые писали негативно про ее фигуру, сообщает портал «Утро.ру».
Происшествия
Россиянка нашла пакет с деньгами в туалете на борту самолета
Россиянка нашла пакет с деньгами на борту самолета и попыталась его присвоить.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Кино
В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда
В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Общество
Цокольный этаж ТРК «Континент» на Байконурской затопило
Шоу-бизнес
Американский бойфренд Муса публично признался в любви дочери Урганта
"Сладкая любовь и головная боль", - написал Муса в Instagram, опубликовав фото и видео с Эрикой.
Политика
The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии
Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Происшествия
Начальник московской полиции подал в отставку
Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке.
Футбол
Гвардиола не покинет «Манчестер Сити»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не собирается покидать свой клуб.
Экономика
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Общество
В России утвердили правила централизованного управления сетью связи
Правительство РФ утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования в рамках закона об устойчивой работе рунета.
Экономика
Газпромбанк проконтролирует расходы подрядчиков «Газпрома»
Ежегодно "Газпром" тратит на стройку и ремонт большую часть своей инвестпрограммы — почти по 1 трлн руб. Монополия стала вводить сопровождение еще в 2017 году, заключив договор с Газпромбанком.
Футбол
«Барселоне» пока не разрешили купить нападающего
Директор «Барселоны» Гильермо Амор заявил, что клуб ещё не получил от Королевской испанской футбольной федерации разрешение приобрести нападающего вне заявочного периода в связи с травмами форвардов команды Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
Футбол
«Торпедо» расторгло контракт с Романом Шишкиным
Стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию.
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные реплики президента республики Александр Лукашенко.
Армия и оружие
В Восточной Гуте обнаружили массовое захоронение жертв боевиков
Сирийские военные и отряды гражданской обороны обнаружили массовое захоронение жертв боевиков террористических формирований юго-восточнее города Дума в районе Восточная Гута.
Общество
Власти Кузбасса и РусГидро достроят Крапивинскую ГЭС
Губернатор Сергей Цивилев и генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов подписали соглашение о завершении строительства Крапивинской ГЭС, которой уже более 40 лет.
Происшествия
Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку
Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Армия и оружие
В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией
Депутаты бундестага от Левой партии подготовили обращение к федеральному правительству Германии, в котором призвали отказаться от «развёртывания войск на российской границе» в рамках запланированных на март международных учений в Европе под руководством США и при участии НАТО DEFENDER-Europe 20.
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой по поводу пенсии
Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что в Большом театре ей не отдают трудовую книжку, поэтому она не может оформить пенсию.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.