Литва в последней инстанции - Верховном суде Швеции - проиграла дело о финансовых претензиях к российской компании "Газпром" в размере €1,4 млрд. Об этом сообщило в понедельник министерство энергетики республики.

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

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