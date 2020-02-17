Энергетика

RT на русскомRT на русскомЛитва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ) — проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на Министерство энергетики республики.
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Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

ТАСС05:15

Литва проиграла суд «Газпрому» на €1,4 млрд

Газета.Ru08:45

Литва окончательно проиграла суд «Газпрому»

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Литва вновь проиграла «Газпрому»

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Литва скрыла от общественности проигрыш Газпрому в шведском суде

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В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
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«Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года», — сказано в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте законодательного органа 17 февраля.
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В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии

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Официальный онлайн-магазин Huawei объявил о начале акции для российских пользователей, приуроченной ко Дню защитника Отечества.
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В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

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Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
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Общество

Мишустин утвердил правила управления трафиком для устойчивости Рунета

Полномочия по управлению трафиком Роскомнадзору дал закон о бесперебойной работе Рунета (основные нормы вступили в силу 1 ноября 2019 года).
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Политика

Срок представления поправок в проект о Конституции продлили до 2 марта

Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок в президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию России.
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В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
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Накануне российский биатлонист Александр Логинов выиграл золотую медаль на чемпионата мира в Антерсельве в спринте.
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В сеть попало изображение новой формы «Тоттенхэма»

Ранее в сети появилось изображение новой гостевой формы «Барселоны».
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РБК 09:34
Политика

МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США

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В распоряжении наших коллег из «Российской газеты» оказались эксклюзивные фотографии первых прототипов двух моделей Aurus – внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.
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