Энергетика
RT на русскомЛитва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ) — проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на Министерство энергетики республики.
Читать в источнике
Оценить170
Подробнее о событии
Показать все источники
«Попытки будут постоянно». Почему Литву не покинет желание «состричь» c «Газпрома»
BaltNews.lt15 февраля в 05:00
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Комментарии
Общество
Ураган в Петербурге повалил 20 деревьев
Происшествия
В московском банке нашли радиоактивные деньги
В одном из московских банков нашли радиоактивные купюры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Музыка
Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии
Элтон Джон извинился перед поклонниками за прерванный концерт. Выступление было остановлено сегодня в городе Окленд, Новая Зеландия.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Публичный дебют намечен наженевский автосалон. Внешность нового поколения среднеразмерного кроссовера решена в более агрессивном стиле.
Наука
«Заразная» зевота собак оказалась не связана с эмпатией к человеку
Байесовский анализ шести исследований «заразной» зевоты у собак и новые эксперименты показали, что у этих животных она не имеет отношения к эмпатии, сообщается в Proceedings of the Royal Society B. Собаки зевают одинаково часто в ответ на действия дружественных особей и тех, кто относится к ним враждебно.
Армия и оружие
Украину уличили в экспорте военной продукции в Россию
В августе 2014 года Украина установила запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии
«Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года», — сказано в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте законодательного органа 17 февраля.
Футбол
«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Общество
В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии
Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд РФ, ГАБТ же передал ей через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Происшествия
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Гаджеты
В России к 23 февраля подешевеют гаджеты Huawei
Официальный онлайн-магазин Huawei объявил о начале акции для российских пользователей, приуроченной ко Дню защитника Отечества.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Экономика
В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Гаджеты
Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10
Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
Общество
Суд в Петербурге рассмотрит второй иск об обследовании на коронавирус
Невский районный суд рассмотрит в среду административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Петербурга к Анне Рыбаковой о принудительном помещении под медицинское наблюдение для проверки на коронавирус, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Общество
Мишустин утвердил правила управления трафиком для устойчивости Рунета
Полномочия по управлению трафиком Роскомнадзору дал закон о бесперебойной работе Рунета (основные нормы вступили в силу 1 ноября 2019 года).
Политика
Срок представления поправок в проект о Конституции продлили до 2 марта
Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок в президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию России.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Биатлон
Норвежский биатлонист публично вступился за Логинова
Накануне российский биатлонист Александр Логинов выиграл золотую медаль на чемпионата мира в Антерсельве в спринте.
Футбол
В сеть попало изображение новой формы «Тоттенхэма»
Ранее в сети появилось изображение новой гостевой формы «Барселоны».
Общество
Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия»
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал Baltic Media Alliance Limited — держателя лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия" на 20 тысяч фунтов стерлингов за передачу о Скрипалях, говорится в переданном в РИА Новости тексте решения.
Шоу-бизнес
Семенович ответила критикующим ее журналистам
Певица Анна Семенович возмутилась некоторыми публикациями в СМИ о своей внешности и обратилась через Instagram-аккаунт к журналистам, которые писали негативно про ее фигуру, сообщает портал «Утро.ру».
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
Политика
МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США
Российский МИД предупредил соотечественников о риске подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и спецслужбами при выезде в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых в США.
Авто
Рассекречены фото первых прототипов Aurus
В распоряжении наших коллег из «Российской газеты» оказались эксклюзивные фотографии первых прототипов двух моделей Aurus – внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.