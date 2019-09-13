Энергетика

ТАССТАСС«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России

Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении. По словам собеседников издания, продавцом выступает французская компания Total.
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с чего всё началось

Газ с Ямала доплыл до Литвы

Страна получит первую крупную партию СПГ из России Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа.
Коммерсантъвчера в 19:13

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Газ с Ямала доплыл до Литвы

Коммерсантъвчера в 19:13

Литва впервые купит крупную партию российского СПГ, пишут СМИ

РИА Новости01:31

«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России

ТАСС02:49

Литва впервые закупила партию СПГ из России

Московский Комсомолец01:47

Россия упрочила газовое господство в Европе

Lenta.ru03:12

Литва впервые закупит крупную партию СПГ у России

Газета.Ru04:41

Литва закупит крупную партию российского СПГ

Взгляд.ру03:32
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Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Шоу-бизнес

Собчак показала фото в свадебном платье

Телеведущая Ксения Собчак в пятницу, 13 сентября, опубликовала в Instagram фото в свадебном платье с фатой.
Известия 04:58
Политика

Зеленский: готовится новый обмен заключенными с Россией

Украина готовит новые списки заключенных для нового обмена удерживаемыми лицами с Россией, заявил на саммите YES-2019 украинский президент Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:43
Общество

Треть российских мужчин назвали оправданным поступок сестер Хачатурян

Дело сестер Левада-центр узнал об отношении россиян к домашнему насилию и делу сестер Хачатурян.
РБК 00:00
Экономика

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 04:39
Экономика

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru 05:07
Общество

Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России

Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
REGNUM 04:24
Общество

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Известия 00:56
Политика

Путин исключил появление «слюнтяя» на посту президента России

В четверг, 12 сентября, Путин в дагестанском селе Ботлих встретился с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года.
DP.RU вчера в 11:25
Политика

Зеленский назвал свой секрет счастья

РИА Новости 04:40
Футбол

За школьника из Сосновоборска вступились известные спортсмены

Москва 24 03:46
Армия и оружие

Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе

"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости вчера в 14:59
Транспорт

РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву

Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Футбол

Дуглас Сантос: Не понимаю шутки Дзюбы

По словам Дугласа Сантоса, Дзюба не учит его русскому, и бразилец не понимает шутки Артема.
Нева Спорт 02:27
Политика

Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Происшествия

За карабин в заднем проходе прокуратура просит 4,5 года бывшему оперативнику ФСБ Петербурга. К нему предъявлен иск на 10 млн

К подсудимому Саликов предъявил иск о компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей и возмещении материального ущерба на сумму около 200 тысяч.
Фонтанка.Ру вчера в 11:48
Политика

Освобожденный украинец объяснил отсутствие рукопожатия с Зеленским

Lenta.ru вчера в 14:27
Экономика

Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата

Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 04:07
Волейбол

Саммельвуо: рад, что сборная России проиграла второй сет

Чемпионат Европы 2019 года проходит в четырёх странах: Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении.
Чемпионат 01:28
Экономика

Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов

В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Недвижимость

ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%

Банк ВТБ с 13 сентября снижает ставки по ипотеке до 8,9%, сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.
РИА Новости 04:03
Происшествия

Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье

Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А-107 в Московской области, сообщает телеканал «360».
RT на русском 05:13
Технологии

ОДК будет использовать VR-технологии в проекте двигателя для Су-57

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) и "Саровский инженерный центр" реализуют проект по интеграции технологии виртуальной реальности в работу по созданию двигателей - в частности, для Су-57, сообщили в пресс-службе Ростеха.
РИА Новости 05:10
Общество

Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки

Как ранее отмечали в Росреестре, зачастую площадь фактически используемых земельных участков превышает площадь, указанную в ЕГРН, более чем на 10% или на минимальный размер.
Интерфакс 01:44
Шоу-бизнес

Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Владимир Шевельков изменился до неузнаваемости

Владимир Шевельков прославился на всю страну в 1987 году после того, как сыграл одну из главных ролей в фильме «Гардемарины, вперед!».
StarHit.ru 01:00
Политика

«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу

В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
Политика

Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского

РИА Новости вчера в 14:49
Наука

Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет структуру мозга

Британские специалисты выяснили, что использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет структуру мозга.
МедиаПоток вчера в 12:16
Экономика

«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Экономика

Греф заявил об отсутствии у России бизнес-модели экономического роста

Проблема отсутствия современных моделей управления существует по сей день и остается самой актуальной и ключевой, в России нет понимания, как именно развивать экономику, нет соответствующей бизнес-модели, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 04:55
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