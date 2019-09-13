Энергетика
ТАСС«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении. По словам собеседников издания, продавцом выступает французская компания Total.
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Страна получит первую крупную партию СПГ из России Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа.Коммерсантъвчера в 19:13
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Шоу-бизнес
Собчак показала фото в свадебном платье
Телеведущая Ксения Собчак в пятницу, 13 сентября, опубликовала в Instagram фото в свадебном платье с фатой.
Известия 04:58
Политика
Зеленский: готовится новый обмен заключенными с Россией
Украина готовит новые списки заключенных для нового обмена удерживаемыми лицами с Россией, заявил на саммите YES-2019 украинский президент Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:43
Общество
Треть российских мужчин назвали оправданным поступок сестер Хачатурян
Дело сестер Левада-центр узнал об отношении россиян к домашнему насилию и делу сестер Хачатурян.
РБК 00:00
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 04:39
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru 05:07
Общество
Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России
Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
REGNUM 04:24
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Политика
Путин исключил появление «слюнтяя» на посту президента России
В четверг, 12 сентября, Путин в дагестанском селе Ботлих встретился с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года.
DP.RU вчера в 11:25
Политика
Зеленский назвал свой секрет счастья
РИА Новости 04:40
Армия и оружие
Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе
"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости вчера в 14:59
Транспорт
РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву
Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Футбол
Дуглас Сантос: Не понимаю шутки Дзюбы
По словам Дугласа Сантоса, Дзюба не учит его русскому, и бразилец не понимает шутки Артема.
Нева Спорт 02:27
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Происшествия
За карабин в заднем проходе прокуратура просит 4,5 года бывшему оперативнику ФСБ Петербурга. К нему предъявлен иск на 10 млн
К подсудимому Саликов предъявил иск о компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей и возмещении материального ущерба на сумму около 200 тысяч.
Фонтанка.Ру вчера в 11:48
Политика
Освобожденный украинец объяснил отсутствие рукопожатия с Зеленским
Lenta.ru вчера в 14:27
Экономика
Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата
Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 04:07
Волейбол
Саммельвуо: рад, что сборная России проиграла второй сет
Чемпионат Европы 2019 года проходит в четырёх странах: Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении.
Чемпионат 01:28
Экономика
Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Недвижимость
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
Банк ВТБ с 13 сентября снижает ставки по ипотеке до 8,9%, сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.
РИА Новости 04:03
Происшествия
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А-107 в Московской области, сообщает телеканал «360».
RT на русском 05:13
Технологии
ОДК будет использовать VR-технологии в проекте двигателя для Су-57
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) и "Саровский инженерный центр" реализуют проект по интеграции технологии виртуальной реальности в работу по созданию двигателей - в частности, для Су-57, сообщили в пресс-службе Ростеха.
РИА Новости 05:10
Общество
Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки
Как ранее отмечали в Росреестре, зачастую площадь фактически используемых земельных участков превышает площадь, указанную в ЕГРН, более чем на 10% или на минимальный размер.
Интерфакс 01:44
Шоу-бизнес
Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Владимир Шевельков изменился до неузнаваемости
Владимир Шевельков прославился на всю страну в 1987 году после того, как сыграл одну из главных ролей в фильме «Гардемарины, вперед!».
StarHit.ru 01:00
Политика
«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу
В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Наука
Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет структуру мозга
Британские специалисты выяснили, что использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет структуру мозга.
МедиаПоток вчера в 12:16
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Экономика
Греф заявил об отсутствии у России бизнес-модели экономического роста
Проблема отсутствия современных моделей управления существует по сей день и остается самой актуальной и ключевой, в России нет понимания, как именно развивать экономику, нет соответствующей бизнес-модели, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 04:55