Страна получит первую крупную партию СПГ из России Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа.

с чего всё началось

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