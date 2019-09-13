Энергетика
ТАСС«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении. По словам собеседников издания, продавцом выступает французская компания Total.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Страна получит первую крупную партию СПГ из России Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа.Коммерсантъвчера в 19:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Единоборства
Путин поздравил Нурмагомедова с победой над Порье
МК-Спорт вчера в 12:05
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала фото со свадьбы
Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.
Газета.Ru 10:02
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза 08:20
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Газета.Ru вчера в 09:37
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru вчера в 01:42
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском 11 сентября в 20:07
Общество
56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца
Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
Super.ru вчера в 11:09
Политика
В банке Порошенко начали обыски
В Международном инвестиционном банке, который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски.
Газета.Ru 09:45
Спорт
Кремль отреагировал на желание Ольги Фаткулиной продать подарок Путина
Напомним, на днях известная челябинская спортсменка Ольга Фаткулина объявила о своем желании продать BMW, подаренный президентом Владимиром Путиным в прошлом году.
Вечерний Челябинск 08:58
Здоровье
Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей
Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».
Известия 09:00
Футбол
Экс-член исполкома РФС Шпрыгин отстранен ФИФА от футбола на два года
Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от любой связанной с футболом деятельности бывшего члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА, сообщается на официальном сайте ФИФА.
РИА Новости 09:16
Происшествия
Полиция начала проверку из-за «минирования» летевшего в Крым самолета
Сообщение о взрывном устройстве, заложенном на борту самолета, летевшего из Казани в Симферополь, оказалось ложным, сообщили РБК в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте.
РБК 10:45
Политика
Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.
РЕН ТВ вчера в 10:27
Экономика
Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году
«В 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%», — заявила вице-премьер.
РБК 04:48
Игры
Игроки раскритиковали ПК-версию Borderlands 3
CyberSport.ru 08:05
Баскетбол
Аргентина вышла в финал чемпионата мира
Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу. В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.
Спорт-Экспресс 09:56
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Культура
Фестиваль Русского географического общества начался в парке «Зарядье»
Четвертый фестиваль Русского географического общества начался в московском парке «Зарядье».
Россия – Культура 08:28
Здоровье
В США хотят запретить продажу вейпов
Американские власти намерены в ближайшее время ограничить в магазинах продажу электронных сигарет с ароматическими добавками, а также смесей для курения.
Gazeta.SPb 00:55
Спорт
В США пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник
Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).
РИА Новости 06:06
Общество
В США вручили Шнобелевские премии
Лауреатами Шнобелевской премии в этом году стали: иранский изобретатель машины для смены подгузников, ученые, исследовавшие методы обучения хирургов с помощью поощрительных звуков по аналогии с дрессировкой животных, итальянский медик и автор теории продления жизни через поедание пиццы.
ФедералПресс вчера в 21:44
Политика
Турчинов рассказал, что останавливает Украину от войны с Россией
Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за наличия у России ядерного оружия.
Газета.Ru 10:42
Политика
Правительство признало невозможным отмену восьмичасового рабочего дня
Чуйченко отметил, что восьмичасовой рабочий день и его регулирование относится к Трудовому кодексу.
Мой Брянск вчера в 23:29
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе, самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", - сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 11 сентября в 15:19
Политика
Глава МИД Украины призвал принять закон о статусе Донбасса
Киев должен выполнять принятую в 2016 году формулу, которая обязывает принять закон об особом статусе Донбасса.
Росбалт 09:30