Энергетика
ТАСС«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении. По словам собеседников издания, продавцом выступает французская компания Total.
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Страна получит первую крупную партию СПГ из России Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа.Коммерсантъвчера в 19:13
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