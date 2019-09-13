Страна получит первую крупную партию СПГ из России Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа.

с чего всё началось

Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении. По словам собеседников издания, продавцом выступает французская компания Total.

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