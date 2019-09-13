Страна получит первую крупную партию СПГ из России Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа.

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Литва впервые закупит у России крупную партию сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

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