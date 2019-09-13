Энергетика
Газета.RuЛитва впервые закупит крупную партию СПГ у России
Литва впервые закупит у России крупную партию сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Страна получит первую крупную партию СПГ из России Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа.Коммерсантъ12 сентября в 19:13
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
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