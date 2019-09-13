Энергетика
Газета.RuЛитва впервые закупит крупную партию СПГ у России
Литва впервые закупит у России крупную партию сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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В этом году закупки СПГ Литвой выросли (на 70% за январь—август) из-за снижения цен, причем значимую роль начал играть российский СПГ — поставки небольшими танкерами со среднетоннажного проекта НОВАТЭКа в Высоцке, которые осуществляются через трейдеров.Коммерсантъвчера в 19:13
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Шоу-бизнес
Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе
РИА Новости 08:52
Шоу-бизнес
Заворотнюк расскажет о своем состоянии
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов, передает агентство "Москва" со ссылкой на концертного директора актрисы Стаса Христова.
Газета.Ru 08:28
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru вчера в 01:42
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 08:21
Политика
Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине
Администрация президент США Дональда Трампа разблокировала $250 млн, которые планируется направить на военную помощь для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на членов комитета Сената США по ассигнованиям.
Ведомости вчера в 16:47
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Политика
Регулятор ФРГ пригрозил «Газпрому» штрафом из-за OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили о намерении оштрафовать российскую компанию «Газпром», если она нарушит решение суда ЕС по газопроводу OPAL.
RT на русском 07:10
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Баскетбол
Сборная Испании по баскетболу обыграла Австралию и вышла в финал ЧМ
RT на русском 06:28
Транспорт
В Москве за пять лет построят почти 50 станций метро
В Москве до 2023 года планируется построить более 100 км линий метрополитена, 41 станцию и пять электродепо, сообщает сайт столичного стройкомплекса.
РБК 07:41
Политика
Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий этап обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой находится на стадии подготовки.
Известия 03:19
Политика
Артамонов вступил в должность главы Липецкой области
"Вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь: верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав Липецкой области и законы области", - сказал на присяге Артамонов.
РИА Новости 03:52
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО
Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам.
Национальная служба новостей вчера в 10:34
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу "Голос 60+"
Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.
Интерфакс - Россия 03:30
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Футбол
Слуцкий считает, что лидерство «Витесса» в чемпионате ничего не значит
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии.
Спорт-Экспресс 08:40
Политика
Песков прокомментировал возвращение на работу иркутской чиновницы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение на работу руководителя пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич должно вызвать вопросы.
Газета.Ru 08:07
Театры
В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа детям показали изнасилование
Екатеринбурженка считает, что родители могли не заметить маркировки на афише «Ревизора», покупая билеты в ТЮЗ, однако их могли предупредить о провокационных сценах в спектакле.
Росбалт 05:04
Политика
Путин исключил появление «слюнтяя» на посту президента России
В четверг, 12 сентября, Путин в дагестанском селе Ботлих встретился с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года.
DP.RU вчера в 11:25
Армия и оружие
Кедми рассказал о самом громком провале американских спецслужб
Дипломат и участник комитета спецслужб Израиля Яков Кедми, выступая в эфире «России 1», рассказал о самом громком провале разведки США.
ФАН 03:33
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия 11 сентября в 19:55
Экономика
Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз
Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.
Известия 04:01
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27