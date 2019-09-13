В этом году закупки СПГ Литвой выросли (на 70% за январь—август) из-за снижения цен, причем значимую роль начал играть российский СПГ — поставки небольшими танкерами со среднетоннажного проекта НОВАТЭКа в Высоцке, которые осуществляются через трейдеров.

с чего всё началось

Литва впервые закупит у России крупную партию сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

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