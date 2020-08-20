Литва ввела санкции против Лукашенко и запретила ему въезд в страну

МИД Литвы официально внёс президента Белоруссии Александра Лукашенко в список лиц, которым запрещён въезд в страну. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Линас Линкявичус. Вместе с Лукашенко в списке оказался ещё 31 человек.