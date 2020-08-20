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Octagon.Media
Octagon.Media

Литва ввела санкции против Лукашенко и запретила ему въезд в страну

МИД Литвы официально внёс президента Белоруссии Александра Лукашенко в список лиц, которым запрещён въезд в страну. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Линас Линкявичус. Вместе с Лукашенко в списке оказался ещё 31 человек.В источнике
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Газета.Ru

Литва запретит Лукашенко въезд в страну

Газета.Ru01:29
Эхо Москвы

МИД Литвы внес Александра Лукашенко и еще 31 белорусского чиновника в список невъездных

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МИД России нашел доказательство вмешательства Запада в дела Белоруссии

Lenta.ruвчера в 15:00
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В МИД РФ прокомментировали решение Литвы запретить Лукашенко въезд

Московский Комсомолецвчера в 16:43
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МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну

РИА Новостивчера в 15:07
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МИД РФ: санкции Литвы против Лукашенко доказывают вмешательство Запада в дела Белоруссии

ТАССвчера в 15:35
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В МИД России прокомментировали намерение Литвы ввести санкции против Лукашенко

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МИД Литвы: «Лукашенко и еще 31 белорусскому чиновнику запрещен въезд в страну»

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В Госдуме объяснили правила выпуска криптовалют россиянами

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РБК02:49

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Германия призвала ЕС не допускать вмешательства США

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Экономика сегоднявчера в 09:01
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