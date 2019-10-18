Армия и оружие
ГЛАС.RUЛитва заменит советские Ми-8 американскими «Черными ястребами»
Первые винтокрылые машины поступят в республику в течение 4 лет. Необходимость в приобретении новых вертолетов возникла в связи с тем, что советские Ми-8, которые находятся в распоряжении литовских летчиков, в скором времени исчерпают свой ресурс.
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Общество
Александр Дрозденко рассказал о развитии Кингисеппского района
В ближайшие годы на развитие Кингисеппского района будет выделено более 1 трлн рублей инвестиций.
Online47.ru 10:33
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера
Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.
Комсомольская правда вчера в 11:45
Происшествия
Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 14:15
Кино
32 мультфильма претендуют на премию «Оскар»
Приводим полный список претендующих на премию «Оскар» мультфильмов.
Кинобизнес сегодня 16 октября в 18:47
Общество
Илон Маск оценил российское образование
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:42
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина отдыхает с миллионером в Израиле
Впервые слухи о романе 20-летней Шурыгиной с Денисом Ребровым появились летом, когда оба неожиданно улетели в совместный отпуск на Бали.
StarHit.ru 02:00
Музыка
Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником
Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
Труд 11:58
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн 15:43
Киберспорт
Valve показала оригинальный нож из Counter-Strike в CS:GO
Valve добавила в Counter-Strike: Global Offensive нож из предыдущих игр серии — оригинальной Counter-Strike и CS: Source.
CyberSport.ru вчера в 16:57
Здоровье
Отказ от бюстгальтера признали опасным
Популярный тренд на отказ от бюстгальтера назван опасным.
Lenta.ru 05:31
Футбол
Галицкий выступил на публике впервые за долгое время
Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
МонаВиста 12:57
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Авто
В России подешевели представительские автомобили
Представительские автомобили в России стали доступнее Средняя стоимость представительского автомобиля с пробегом в России составляет 722 тысячи рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее.
32CARS.ru вчера в 02:35
Энергетика
«Нафтогаз» ответил Миллеру на заявление о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прокомментировал заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о ценах на импортных газ для Украины.
Газета.Ru 19:46
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
РИА Новости 16 октября в 13:08
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Экономика
Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Ведомости вчера в 16:16
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
ТАСС вчера в 20:35
Футбол
Месси: свою карьеру завершу в «Барселоне»
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит Месси контракт на 10 лет с руководящей должностью в клубе по завершению карьеры футболиста.
Чемпионат 18:36
Авто
Bentley запустила производство нового Flying Spur
Компания Bentley начала производства нового Flying Spur – роскошного седана класса Gran Turismo.
Автостат 06:04
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском 19:55
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 10:32
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru вчера в 02:53
Авто
Toyota представит в Токио мини-электрокар BEV
Японская компания Toyota анонсировала миниатюрный электромобиль BEV, который представит на автосалоне в Токио.
REGNUM 04:20
Политика
Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко
Американский бизнесмен украинского происхождения, советник президента США Сэм Кислин заявил, что средства, полученные в ходе спецконфискации у окружения Виктора Януковича, были незаконно поделены между представителями властей во время президентства Петра Порошенко.
РИА Новости 14:48
Космос
Бывшим ученым NASA сделано заявление о присутствии жизни на Марсе
В городе R вчера в 02:25
Теннис
Рублев вышел в полуфинал «Кубка Кремля» и встретится с Чиличем
Советский спорт 15:53
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова решила выступать за Словению
Свободная Пресса 16 октября в 09:53
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:31