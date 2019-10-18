Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЛитва заменит вертолеты Ми-8 американскими «Черными ястребами»

Ранее стало известно, что Россия согласовала с китайской компанией Avicopter контракт на создание тяжелого вертолета AC332 AHL. Литва заменит советские вертолеты Ми-8 новыми американскими машинами UH-60M Black Hawk "Черный ястреб" - будет закуплено шесть новых вертолетов на сумму €300 млн.
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