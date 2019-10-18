Армия и оружие

ГЛАС.RUГЛАС.RUЛитва заменит советские Ми-8 американскими «Черными ястребами»

Первые винтокрылые машины поступят в республику в течение 4 лет. Необходимость в приобретении новых вертолетов возникла в связи с тем, что советские Ми-8, которые находятся в распоряжении литовских летчиков, в скором времени исчерпают свой ресурс.
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