Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
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Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. Об этом сегодня, 8 июля, заявил глава регулятора Мантас Мартишюс.В источнике
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