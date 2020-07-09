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REGNUMREGNUM

Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT

Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. Об этом сегодня, 8 июля, заявил глава регулятора Мантас Мартишюс.В источнике
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В Литве запретили трансляцию российских телеканалов сети RT

Эхо Москвы20:08

В Литве запретили трансляцию российского телеканала RT

РБКвчера в 12:02

Постпредство РФ призвало представителя ОБСЕ отреагировать на запрет в Литве трансляции RT

ТАССвчера в 14:32

Симоньян отреагировала на запрет пяти телеканалов RT в Литве

РИА Новостивчера в 14:28

РФ призвала представителя ОБСЕ отреагировать на запрет трансляции RT в Литве

Газета.Ru18:21

Литва запретила трансляцию пяти каналов RT

Интерфаксвчера в 09:03

Симоньян назвала фантасмагорической тупостью запрет RT в Литве

RT на русскомвчера в 12:01
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ЛНА готовится к нападению Турции и подконтрольных ей боевиков в Ливии

Турецкие силы оккупировали регион на западе Ливии от Мисураты и до Триполи, Аз-Завии и Аль Ватыи и не прекращают перебрасывать в этот район военных и вооружение, поддерживая террористические группировки, сообщил Мисмари в интервью Sky News.
ПолитРоссия19:14

В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа

Неизвестные подожгли деревянную статую жены президента США Дональда Трампа Меланьи в словенском городе Севница, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Брэда Дауни – художника, разработавшего концепцию статуи.
РИА Новости20:42
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Игра The Sims 4 получит своё реалити-шоу со $100 тыс. в качестве приза

Перед участниками мероприятия будут ставить различные внутриигровые задачи, про критерии, согласно которым судьи будут принимать решение, пока ничего не известно, но организаторы сообщили, что победитель соревнования получит приз в размере $100 тыс.
REGNUMвчера в 14:32
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В результате протестов в Белграде пострадали 10 полицейских

По меньшей мере 10 полицейских пострадали в результате ночных беспорядков, начавшихся в Белграде в ходе акции протеста против ужесточения санитарных мер в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом.
ТАСС18:18
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