Политика
REGNUMЛитва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. Об этом сегодня, 8 июля, заявил глава регулятора Мантас Мартишюс.
Читать в источнике
Оценить244
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Финансы
Сбербанк в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17%
Сбербанк России в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17% по сравнению с июнем 2019 года - до 62,3 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.
Интерфакс вчера в 05:26
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Газета.Ru вчера в 08:34
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Футбол
Роман Павлюченко занял 7-е место в рейтинге лучших нападающих «Тоттенхэма»
Чемпионат вчера в 23:29
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
Экономика
Суд разрешил британскому банку Cynergy не платить по долгу Вексельбергу
Высокий суд Англии, а теперь и Апелляционный суд признали, что Cynergy соблюдали условия кредитного договора — если бы они не перестали платить по кредиту, то США могли ввести вторичные санкции против самого банка, за транзакции с лицом, находящимся по персональными американскими санкциями.
Ведомости вчера в 23:11
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
Происшествия
Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва
РБК вчера в 19:28
Финансы
На Украине после отставки Смолия и стремительного роста просел доллар
После стремительного роста с пятницы до понедельника курс валют просел. Об этом 6 июня сообщают «Украинские новости»
Украина.ру 06 июля в 03:28
Футбол
Киевское «Динамо» стало 12-кратным победителем Кубка Украины
Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины. В финале оно переиграло по пенальти «Ворсклу».
Спорт-Экспресс вчера в 17:23
Армия и оружие
ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года
Командующий зенитно-ракетными войсками ВКС Сергей Бабаков подчеркнул, что ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года.
HotGeo вчера в 02:43
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Evo-rus.com 07 июля в 02:14
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде
Lenta.ru вчера в 17:58
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Известия вчера в 20:40
Политика
Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю
Подразделения Министерства обороны построят временный трубопровод для переброски 60 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района к Симферополю, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество
В Красноярском крае открывают летние веранды в кафе и барах
В Красноярском крае продлили ограничения на работу предприятий еще на месяц – до 9 августа.
Московский Комсомолец 01:21
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,7 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 3 июля, сократились на 5,7 млн баррелей — до 539,2 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service вчера в 10:41
Общество
У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски
У координаторов «Открытой России» и муниципального депутата Юлии Галяминой сегодня утром проходят обыски, сообщила Галямина в Twitter.
BFM.ru 00:21
Политика
В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном
Глава китайского МИД Ван И на проходящем в режиме видеоконференции китайско-американском форуме оценил отношения Пекина с Вашингтоном.
RT на русском вчера в 23:44
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
DixiNews 07 июля в 11:18
Космос
Космический телескоп «Гамма-400» запустят на «Ангаре» с «Восточного»
РИА Новости вчера в 22:27
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости вчера в 06:19
Космос
Серебристые облака насторожили ученых
Серебристые облака формируются в мезосфере — разреженной верхней атмосфере с небольшим количеством влаги и низкими температурами на средней высоте 82 километра.
Популярная механика 07 июля в 04:23
Авто
Haval показала официальные изображения нового Haval H6
Уже долгие годы рынок внедорожников в России остается самым актуальным и востребованным. Об этом сообщает официальный сайт «www.njcar.ru».
Лезги газет вчера в 01:16
Общество
Лоза раскритиковал играющих в КВН студентов
Студенты, которые играют в КВН, не уделяют должного внимания учебе и из-за этого выпускаются «недоученными», считает музыкант Юрий Лоза.
Известия 00:07