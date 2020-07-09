Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. Об этом сегодня, 8 июля, заявил глава регулятора Мантас Мартишюс.

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Армия и оружие Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет "CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter. 123

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 2,4K

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Финансы На Украине после отставки Смолия и стремительного роста просел доллар После стремительного роста с пятницы до понедельника курс валют просел. Об этом 6 июня сообщают «Украинские новости»

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