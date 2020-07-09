Политика

REGNUMREGNUMЛитва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT

Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. Об этом сегодня, 8 июля, заявил глава регулятора Мантас Мартишюс.
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В Литве запретили трансляцию российских телеканалов сети RT

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Симоньян назвала фантасмагорической тупостью запрет RT в Литве

RT на русскомвчера в 12:01
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